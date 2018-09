IFA, Sharp svela la seconda generazione di display 8K

Sharp presenta a IFA 2018, per la prima volta, i televisori e i monitor della propria gamma 8K di seconda generazione, con modelli da 60'', 70'' e 80''.

Il lancio asiatico della seconda generazione 8K avverrà già alla fine del 2018, in Europa sarà disponibile a partire dall'inizio del 2019.

Sharp è riconosciuta come uno dei principali innovatori nel comparto dei monitor e TV 8K dopo il successo dell'introduzione sul mercato del modello LV-70X500E. I nuovi monitor raggiungono una risoluzione 16 volte superiore rispetto a quella Full-HD. Con più di 33 megapixel, mostrano i dettagli più piccoli che trasmettono un realismo mozzafiato e offrono al pubblico un'esperienza visiva tridimensionale superiore.

Sharp continua inoltre a sviluppare la gamma 8K per soddisfare la crescente domanda di schermi più ampi. In Europa le vendite di monitor di dimensioni superiori a 55" sono in aumento da un paio d'anni. La richiesta di televisori sempre più grandi ha inoltre aumentato le aspettative degli spettatori in termini di risoluzione, poiché un numero elevato di pixel garantisce immagini nitidissime anche da distanze ridotte.

Con il processore di immagini 8K di Sharp, sviluppato recentemente, è possibile godersi contenuti 4K UHD e 2K Full-HD anche in qualità 8K. L'esclusivo algoritmo di rilevamento di Sharp definisce il numero di punti immagine e li aumenta fino a raggiungere la griglia dei pixel extrafini dei modelli 8K. Il processore di immagini gestisce grandi quantità di dati in tempo reale, una doppia velocità di elaborazione da 100 Hz garantisce immagini in movimento senza effetto ghosting.

Con la seconda generazione dei suoi televisori e monitor 8K Sharp raggiunge nuove vette in termini di realismo delle immagini. Il modello di punta da 80'' è dotato di un nuovo pannello LCD UV2A II di SHARP che funziona con una trasmissione della luce ad alta efficienza. Oltre all'eccellente definizione delle immagini e alla profondità di colore, il modello da 80'' offre luminosità e colori brillanti senza precedenti.

La disponibilità e le caratteristiche della gamma di monitor e TV 8K rivolti al mercato europeo non sono ancora state definite, mentre il modello di punta da 80” dovrebbe essere disponibile in Europa.