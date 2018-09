A IFA 2018 Samsung Electronics presenta i nuovi tv QLED 8K

Durante la manifestazione berlinese Samsung ha annunciato il debutto nel mondo della risoluzione 8K presentando il tv QLED 8K Q900R, con tecnologia 8K AI Upscaling.

I QLED TV 8K con 8K AI Upscaling rientrano nella vision a lungo termine di Samsung: operare come leader del settore 8K, la risoluzione dello schermo più accurata e realistica attualmente disponibile sul mercato.

Disponibili a partire da fine settembre nei formati ultra-large 65, 75 e 85 pollici, i nuovi televisori Samsung saranno caratterizzati da diversi miglioramenti per la compatibilità con lo standard 8K, tra cui Real 8K Resolution, Q HDR 8K e Quantum Processor 8K, per dare vita alle immagini con qualità 8K.

Per ottenere immagini di qualità 8K, Samsung Q900R include la tecnologia Real 8K Resolution, in grado di produrre una luminosità massima di 4.000 nit, standard utilizzato negli studi cinematografici.

Questa funzione permette al televisore di produrre 4 volte più pixel dei modelli 4K UHD e 16 volte più pixel rispetto ai televisori Full HD.

Il modello Q900R include anche Q HDR 8K, basato su HDR10+, che garantisce una perfetta riproduzione dei colori per immagini realistiche, proprio come sono state concepite originariamente dall’autore.

Il sistema 8K AI Upscaling del modello Q900R, una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale, è progettato per incrementare la qualità sia dell’immagine che del suono, indipendentemente dalla qualità o dal formato dell’originale, alla risoluzione premium 8K. Se un utente sta guardando contenuti attraverso un servizio di streaming, un decoder, una connessione HDMI, USB o perfino tramite il mirroring di un dispositivo mobile, il sistema Quantum Processor 8K è in grado di rilevarlo e di eseguire l’upscaling del contenuto per la visualizzazione con qualità 8K.

Il modello Q900R include la tecnologia Direct Full Array Elite per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione. Il televisore è anche dotato di un volume di colore del 100%, che consente di riprodurre miliardi di sfumature per una precisione del colore mai vista prima.

Creato tenendo presenti innanzitutto le esigenze dei consumatori, il modello Q900R dispone di nuove funzioni che consentono di utilizzare il televisore in modo diverso.

Per rendere ancora più semplice l’utilizzo, il tv riconosce e analizza numerosi dispositivi di intrattenimento connessi, inclusi i dispositivi audio collegati tramite cavo ottico con One Remote, e regola automaticamente la sorgente dell’immagine e l’uscita audio per un’esperienza di visione ottimizzata. La funzione Ambient Mode è stata migliorata consentendo di visualizzare sullo schermo senza soluzione di continuità immagini artistiche, previsioni meteo, notizie e altro ancora. Il televisore analizza l’ambiente circostante e genera uno sfondo che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Il cavo One Invisible Connection di 5 metri incorpora il cavo ottico e di alimentazione in un unico cavo, offrendo agli utenti maggiore libertà di scelta rispetto a dove e come collocare il televisore nell’ambiente. Miglioramenti intelligenti come SmartThings aumentano ulteriormente la capacità del modello Q900R di fornire un maggiore accesso alle informazioni e semplificare la vita delle persone.