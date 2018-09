Arlo Security Light, videosorveglianza e illuminazione LED

Arlo Technologies presenta a IFA 2018 i nuovi modelli che vanno ad ampliare la gamma; Arlo Security Light è un sistema di luci LED senza fili per l’outdoor.

Questi device si integrano con l’ecosistema Arlo già disponibile e permettono ai proprietari di ricevere una notifica quando vengono rilevati movimenti sospetti, con possibilità di gestire l’intero sistema attraverso l’App mobile Arlo.

È possibile anche connettere il proprio account Arlo a tutti i dispositivi IFTTT compatibili, in modo da rendere la sicurezza domestica ancora più smart, personalizzata ed efficiente.

Quando viene rilevato un movimento, Arlo Light comunica con le videocamere di sicurezza Arlo Smart Home HD per iniziare la registrazione e, attraverso l’applicazione Arlo, è possibile gestire e avere il totale controllo delle luci di sicurezza, con la possibilità di accendere altre luci a scelta, ricevendo email o notifiche istantanee ogni volta che le luci entrano in funzione.

Pat Collins, senior Vice President di Arlo Smart Home

Il nostro nuovo sistema è molto sofisticato, seppur semplice da usare, ovviamente lavora in sinergia con gli altri prodotti smart dell’ecosistema Arlo e garantisce sicurezza in coordinazione con le videocamere Arlo. Grazie ad una configurazione senza fili, i possessori di Arlo Light non avranno limitazioni dovute a cavi o prese elettriche. L’integrazione con l’app Arlo rende istantanea la notifica degli alert, offrendo anche il controllo delle funzioni smart automatiche e attivabili da remoto, ovunque e in qualsiasi momento. Prendiamo molto seriamente il tema della sicurezza, e l’esterno delle abitazioni non fa eccezione.

Il sistema Arlo Security Light è dotato di una tecnologia sensibile al movimento e può essere configurato in base agli specifici bisogni di ogni utente. Può essere installato ovunque, senza il bisogno di alcun supporto professionale, grazie alle opzioni di alimentazione a batteria e all’estensione del raggio di connessione wireless attraverso un bridge di rete. Nel pack è compresa la batteria ricaricabile e rimovibile, insieme ad un kit di montaggio flessibile. È possibile acquistare separatamente il pannello solare opzionale, per garantire una funzionalità ininterrotta senza doversi preoccupare di ricaricare le batterie.

Il sistema Arlo Security Light permette di modificare i colori delle luci, attivare o disattivare il flash, modulare il raggio del fascio di luce e tanto altro ancora, funzionando come allerta o deterrente per animali e persone indesiderate. È possibile, per esempio, programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci quando si è lontani da casa, per scoraggiare eventuali intrusioni.

Le luci possono essere impostate per illuminare l’area in maniera sincronizzata, individualmente o in gruppo, focalizzando così l’attenzione sul movimento causato da un’attività non prevista, nel preciso momento in cui viene rilevata da Arlo Light o altre videocamere.