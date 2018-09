Netgear Orbi: Wi-Fi Mesh, smart speaker e satelliti outdoor

A IFA 2018, Netgear ha reso note una serie di novità che riguardano il sistema router e satelliti Orbi, sono ora disponibili device per ambienti outdoor e smart speaker.

Il nuovo router Tri-Band Orbi (RBR20) offre una copertura Wi-Fi veloce e affidabile per tutta la casa, velocità fino a 2,2 Gbps e connessioni wireless più robuste che soddisfano le esigenze di intrattenimento quotidiane. Il router è dotato di 4 antenne interne per raggiungere ogni angolo della casa ed è compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google.

Il sistema è dotato di due porte Gbit, una LAN e una WAN ed incorpora Smart Parental Control: Circle con Disney, per gestire facilmente contenuti e tempo trascorso online, su qualsiasi dispositivo. RBR20 (euro 139,00) può diventare il punto di partenza per la costruzione di una rete Wi-Fi mesh: è infatti possibile espandere la copertura aggiungendo i satelliti Orbi disponibili sul mercato e scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze in termini di dimensioni della casa e piani, come ad esempio il satellite RBS20 (euro 139,00) lanciato sempre durante IFA 2018 e che permette di aggiungere ulteriori 100mq di copertura. (leggi il test approfondito di Netgear Orbi RBK50)

Netgear mostra al pubblico di IFA anche Orbi Outdoor (RBS50Y), un nuovo satellite che permetterà agli utenti di usufruire di una rete Wi-Fi Mesh ovunque.

Il device si connette a qualsiasi sistema Tri-Band WiFi Mesh della famiglia Orbi o al sistema WiFi Orbi Pro ed è in grado di estendere di 150 mq la copertura della rete WiFi anche all’esterno dell’abitazione.

Se abbinato ad Orbi Pro, il nuovo satellite beneficia anche di alcune caratteristiche proprie del sistema Wi-Fi dedicato alle PMI: suddivisione del traffico tra ospite e dipendente e una rete amministratore dedicata. Il nuovo satellite Orbi Outdoor è dotato di una luce programmabile in base alle proprie esigenze: accesa per creare atmosfera o spenta per un satellite più discreto, nascosto.

Il Sistema Mesh è la soluzione ideale anche per chi ha la casa cablata e vuole collegare i satelliti via cavo, progettato per resistere alle intemperie e anche a temperature sottozero, il satellite Outdoor è certificato IP56, resistente a polvere e acqua. Può essere montato su supporto o a muro e questo ne garantisce una massima flessibilità di posizionamento in giardino, in garage o in terrazza.

Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y) è disponibile ad un prezzo di 299 euro.

In più, assecondando quanto il mercato richiede, Netgear svela il sistema Wi-Fi Mesh e smart speaker integrato con Amazon Alexa. Il satellite Orbi Voice, integrabile in un qualsiasi sistema Orbi, espande il segnale in tutta la casa - per una copertura di 150 mq e un Wi-Fi fino a 3Gbps.

Nel satellite è integrato l’assistente vocale Amazon, Alexa, a cui si può chiedere di riprodurre brani dalle più popolari piattaforme, gestire dispositivi IoT, controllare il traffico e il meteo, leggere risultati sportivi e tanto altro, senza il bisogno di un dispositivo Amazon Echo addizionale.

Tramite l’app Orbi si può facilmente regolare il volume e gli equalizzatori, regolando i bassi e gli acuti degli altoparlanti woofer (9 cm) e tweeter (3 cm).

Con Orbi Voice è possibile ascoltare la musica in streaming dei provider più popolari come: Spotify, Amazon Music, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, Deezer e altri. Orbi Voice può anche riprodurre audiobook da Audible, podcast, stazioni radio, notiziari e tanto ancora.

Un sistema Orbi Mesh WiFi (RBK50V), costituito da un router Orbi Tri-Band Wi-Fi, da uno speaker Orbi Voice Smart e da un satellite Wi-Fi, sarà disponibile a partire dal prossimo mese al prezzo consigliato di 499 euro.