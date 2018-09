Design, eleganza, prestazioni: ecco Toshiba Portégé X30T-E

Caratterizzato dalle prestazioni di un laptop aziendale “full port” e dalla flessibilità di un tablet, questo nuovo dispositivo 2-in-1 punta anche sulla sicurezza. Toshiba Europe GmbH sulla scia del pluripremiato Z20t, Portégé X30T-E che offre la sicurezza e le prestazioni di un laptop aziendale - con layout “full size” delle porte, keyboard dock in bundle e fino a 15 ore di durata della batteria e con la possibilità di godere della libertà offerta da un tablet. Grazie al processore Intel Core di ottava generazione, alla RAM LPDDR3 e allo storage SSD ultraveloce, il notebook offre le prestazioni elevate che gli utenti aziendali si aspettano.

Sicurezza affidabile

Una recente ricerca di Toshiba ha svelato che la sicurezza dei dati sarà una priorità nell’ambito degli investimenti aziendali per il 62% dei professionisti IT nei prossimi 12 mesi. Per fronteggiare questo problema, che continua ad essere di grande rilevanza per un numero sempre maggiore di settori, l’autenticazione biometrica multi-fattore implementata nel Portégé X30T-E impedisce l'accesso da fonti indesiderate. Il dispositivo è, inoltre, protetto dal Basic Input-Output System (BIOS) di Toshiba per una maggiore sicurezza in qualsiasi situazione.

Il nuovo Potégé X30T-E è anche incredibilmente robusto e conforme agli standard militari MIL STD 810G; è stato testato anche secondo l'H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test) di Toshiba e attraverso i controlli del TÜV Rheinland Institute - con una simulazione pari a tre anni di utilizzo.

Come ulteriore misura di sicurezza, ogni dispositivo è dotato di uno slot Kensington all'interno della dock della tastiera, che consente a quest’ultima e al tablet di essere bloccati sul dispositivo stesso, garantendo una maggiore tranquillità durante i lavori in movimento.

Un modo migliore di lavorare

La keyboard dock in dotazione del Portégé X30T-E consente agli utenti di essere pronti a qualsiasi sfida aziendale, ovunque si trovino. Sia in caso di interruzione di corrente, sia in caso di ritardo all'aeroporto, il layout “full size” delle porte e l’eccezionale durata della batteria forniscono ai lavoratori mobili la connettività di cui hanno bisogno. Il dispositivo può anche essere utilizzato come tablet ad alte prestazioni, con un touchscreen ad alta luminosità da 13,3" Full HD anti riflesso con un cavalletto e la possibilità di scrivere o disegnare a mano tramite l’accessorio Universal Stylus Pen di Toshiba con tecnologia Wacom AES Pen 2.0.

L’importanza dei dettagli

Ogni dettaglio dell'X30T-E è stato progettato per lavorare meglio e più velocemente in ufficio o in viaggio. Lo schermo full HD da 13,3" anti riflesso e ad alta luminosità è perfetto per l'illuminazione variabile, mentre lo schermo Corning Glass è una garanzia di robustezza e di ulteriore resistenza agli urti. Inoltre, l'input “touch and pen” tramite la Universal Stylus Pen di Toshiba con tecnologia Wacom AES Pen 2.0 garantisce le migliori funzionalità per la scrittura manuale. Il dispositivo include anche una fotocamera da 5mp sul retro e una fotocamera frontale. Il cavalletto permette un’inclinazione dello schermo in una posizione comoda e stabile, mentre la keyboard dock o la tastiera da viaggio opzionale hanno tasti più grandi del solito, con un ottimo angolo d'inclinazione verticale.

Progettato per essere performante

L'X30T-E fornisce una connettività tale da permettere a chi lavora di svolgere i propri compiti da qualunque posto. L'LTE opzionale, ad esempio, consente ai dipendenti di collegarsi a Internet mentre sono in viaggio. Il dispositivo 2-in-1 è dotato di due porte USB 3.0 e di una LAN Gigabit, RGB, HDMI e di una porta USB Type-C per la ricarica sulla tastiera dock. Se le prestazioni sono al massimo, il peso è minimo. In totale, il dispositivo con la tastiera dock pesa solo 1.399 o 1.189 grammi con la tastiera da viaggio opzionale. I lavoratori che vogliono viaggiare leggeri possono anche utilizzare esclusivamente il tablet, del peso di soli 799 grammi, ed essere così totalmente liberi nel movimento.