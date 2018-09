Nuova partnership tra Cornerstone OnDemand e Aktive Reply

Sinergia e collaborazione caratterizzano questo nuovo accordo, che permetterà alle due aziende di affrontare nel migliore dei modi le richieste poste dal mercato. Cornerstone OnDemand, azienda operante nel software in ambiente cloud per la formazione e la gestione del capitale umano, ha annunciato una partnership strategica con Aktive Reply, azienda del Gruppo Reply specializzata in Digital Content Integration and Delivery.

La partnership tra le due realtà coniuga l’innovativa piattaforma cloud unificata di Cornerstone per la gestione del capitale umano con le forti competenze e i servizi professionali di Aktive Reply nel campo delle soluzioni di Talent Management e LMS (Learning Management System) – parte dell’offerta della suite di Human Capital Management di Cornerstone - e la sua comprovata agilità sul mercato in termini di sviluppo di soluzioni e system integration.

Federico Francini, Regional Sales Director per l’Italia di Cornerstone OnDemand

Questa partnership ci permetterà di costruire una relazione preziosa per il mercato italiano unendo l’innovazione tecnologica di Cornerstone con l’esperienza di un partner strategico come Aktive Reply. Il talent management di oggi ha bisogno di essere supportato da una consulenza di alto livello nell’organizzazione dei processi aziendali e da partner in grado di fornire un’assistenza puntuale nell’implementazione, configurazione e integrazione di nuovi strumenti tecnologici come le nostre suite Cornerstone Recruiting, Learning, Performance e HR.

Le soluzioni di Human Capital Management di Cornerstone aiutano aziende di ogni dimensione e settore a realizzare il pieno potenziale dei propri collaboratori e a prendere decisioni di business più ragionate. Cornerstone offre soluzioni per selezione, onboarding, formazione e sviluppo, collaborazione, gestione delle performance e delle retribuzioni, pianificazione delle successioni, processi HR e predictive analytics.

Aktive Reply supporta le aziende nella produzione, gestione, distribuzione e archiviazione di contenuti in modalità multicanale e multidevice, grazie a sistemi evoluti di web content management, document management e workflow, declinando i principi della social collaboration in ambito aziendale e portando la user experience a un nuovo livello di efficacia ed efficienza.