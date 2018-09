Stormshield, servizi e competenza a supporto del canale OT

Stormshield si focalizza su nuove alleanze strategiche internazionali con integratori OT e costruttori di sistemi industriali per completare l’attuale rete commerciale.

Oltre a forgiare nuovi accordi, sia in Francia sia a livello internazionale, l’azienda, uno dei riferimenti europei nel settore della cybersecurity, sta investendo in modo importante anche sull’incremento delle competenze OT dei partner di lunga data, che già operano soprattutto nel settore delle infrastrutture informatiche.

Stormshield ha dato quindi vita a un team dedicato al mondo industriale.

Il suo compito sarà quello di sviluppare un’offerta verticale specifica, realizzata insieme a noti integratori e produttori di sistemi industriali.

Con il firewall SNi40, studiato per ambienti industriali, e le sue soluzioni per la tutela di postazioni di lavoro e server, Stormshield permette ai propri partner di tutelare i sistemi operativi industriali da un capo all’altro contro rischi cyber particolarmente gravosi, tra i quali il blocco delle linee di produzione, l’hackeraggio di bancomat, il furto di dati sensibili.

Eric Hohbauer, Sales Manager di Stormshield

Scegliere Stormshield consente agli integratori e ai produttori di sistemi di incrementare significativamente il proprio livello di conoscenza del mercato della sicurezza nel settore industriale e di beneficiare di un sostegno attivo da parte dei nostri team per tutta la durata del progetto, dalla fase di consulenza pre-vendita alla formazione degli operatori, fino alla messa in produzione della soluzione. Il nostro know-how unico ci permette di combinare il meglio delle nostre competenze nei più vari ambiti per creare un ambiente IT/OT di fiducia.

Tutto con soluzioni certificate da ANSSI, l’agenzia nazionale francese per la sicurezza informatica, e parte di un’offerta completa che combina tecnologie allo stato dell’arte, servizi, integrazione e competenza di settore.