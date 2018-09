TP-Link porta a IFA 2018 tante novità per tutti i settori

Sulla scena berlinese nuovi dispositivi, tra cui i nuovi router, e le novità per il settore Networking, la Smart Home e l’ampliamento della gamma di smartphone Neffos. TP-Link, a IFA 2018 ha presentato i nuovi dispositivi che ampliano il proprio portfolio prodotti.

Novità per la casa connessa

TP-Link presenta due nuove videocamere di sicurezza: Kasa Cam Outdoor KC200, il primo dispositivo della famiglia dei prodotti Kasa progettato per uso esterno, che copre una distanza di 7 metri anche in condizioni di buio totale grazie agli scatti a 1080p (Full HD) e Kasa Cam KC120 da interno che, proprio come il modello da esterno, rileva suoni e movimenti e trasmette in streaming le immagini in tempo reale attraverso l’app gratuita Kasa. Presentati anche i prototipi delle lampadine smart di nuova generazione KL110, KL120, KL130, ampliando così ulteriormente la gamma.

Performance elevate per le aziende, per i gamer e per chi ama lo streaming

AX11000 e AX6000, si spingono oltre i limiti dei classici router. I due dispositivi supportano il nuovo standard di trasmissione Wi-Fi 802.11ax, che promette una velocità fino a 11 gigabit. Ciò significa che i contenuti in 4K potranno essere scaricati nel giro di pochi secondi. La nuova serie Archer AX può gestire simultaneamente ancora più dispositivi rispetto ai router tradizionali, caratteristica fondamentale per soddisfare la sempre più crescente esigenza di connettività degli utenti. Il router Wi-Fi a tre bande Archer AX11000, progettato appositamente per i gamer, incorpora un processore quad-core 1.8GHz a 64-bit ed è supportato da tre ulteriori co-processori che, complessivamente, possono raggiungere una velocità fino a 10775 Mbps.

Nuovi sistemi Mesh Deco P7 e Deco M9 Plus

Solitamente una copertura Wi-Fi veramente completa e performante si può ottenere solo con dispositivi aggiuntivi, come ripetitori o adattatori powerline. I sistemi Mesh Deco di TP-Link permettono invece di raggiungere una copertura wireless fino a 600 mq senza interferenze. La caratteristica principale di Deco M9 Plus, oltre alla creazione di reti Wi-Fi seamless, è il supporto Smart IoT, in grado di organizzare autonomamente diverse tipologie di dispositivi Smart in scenari IoT anche complessi e ad elevata automazione, senza la necessità di utilizzare hardware proprietari come hub. Deco P7, invece, è il primo router mesh a combinare connessioni Wi-Fi dual-band e powerline per trasmettere dati alle unità Deco. In questo modo la velocità di rete viene incrementata fino al 60% rispetto ad una rete Wi-Fi semplice. Inoltre, per incontrare le esigenze degli utenti, TP-Link ha progettato i modelli Deco M4 e Deco M3, che saranno disponibili sul mercato all’inizio del 2019, con prezzo entry level.

OC200: gestione centralizzata in cloud per le piccole e medie imprese

Con il nuovo cloud controller Omada OC200 dedicato alle aziende, gli amministratori di rete potranno gestire centralmente centinaia di Access Point della Serie Omada EAP, tramite accesso al Cloud da desktop o via app. OC200 riduce sensibilmente i costi IT dell’azienda: tutti gli Access Point integrati possono essere infatti gestiti da remoto grazie al servizio cloud gratuito.

Neffos: prototipo di “Projector Phone” e tre nuovi modelli di smartphone

La famiglia di smartphone della linea Neffos è cresciuta e in occasione di IFA TP-Link presenta il prototipo P1, smartphone dotato di mini proiettore, che consentirà di proiettare contenuti HD direttamente su pareti fino a 5 metri di distanza. Le novità, però, riguardano anche gli smartphone della Serie C, con i modelli C9 e C9A - dotati di sistema operativo NFUI 8.0, basato su Android 8.1 Oreo e display full view, perfetto per gli appassionati di gaming - e la Serie X, con il top di gamma X9, dotato di dual-camera e display full-view integrati, racchiusi in un’elegante scocca in policarbonato.