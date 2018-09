VMworld 2018 US, ecco l'ultima release di Workspace ONE

Durante il VMworld 2018 US, VMware ha illustrato gli aggiornamenti alla piattaforma Workspace ONE basata sull'intelligence. Tra questi anche una nuova app.

Tramite gli aggiornamenti alla piattaforma, le aziende saranno infatti in grado di offrire esperienze migliorate ai dipendenti con la nuova app Workspace ONE Intelligent Hub e trarre vantaggio da nuove integrazioni nella piattaforma che estendono il valore della gestione moderna agli endpoint virtuali.

Le nuove funzioni della piattaforma

Workspace ONE Intelligence, servizio cloud-based che offre insight e automazione guidati dai dati nell'intero digital workspace, consente ora nuove funzionalità per accelerare questa transizione.

Il patching predittivo del sistema operativo Windows 10, basato su valutazioni della prontezza del sistema operativo e delle app e sui punteggi di vulnerabilità CVE, garantisce che i dispositivi vengano mantenuti e aggiustati in modo proattivo.

Inoltre, il nuovo supporto UEM, primo sul mercato per la copertura al 100% dei Group Policy Object, consente all'IT di gestire facilmente i GPO con CIS (Center for Internet Security) modificabili e template di policy di sicurezza Microsoft.

Inoltre, grazie a una nuova collaborazione, Dell e VMware offriranno ai clienti l'accesso a soluzioni "ready to work" attraverso Dell Provisioning per Workspace ONE.

I dipendenti avranno accesso alle applicazioni Win32 preinstallate su Pc Dell che possono essere immediatamente utilizzate al momento dell'iscrizione e recuperate all'istante quando necessario.

È anche disponibile il connettore Workspace ONE AirLift a Microsoft System Center Configuration Management, che consente ai clienti di accelerare e ridurre i rischi della transizione alla gestione moderna di Windows 10 che copre l'intero ciclo di vita del Pc. Questa funzionalità automatizza la migrazione di raccolte e applicazioni SCCM in Workspace ONE per un passaggio completo alla gestione moderna o alla cogestione con SCCM, rendendo più semplice spostare i carichi di lavoro comuni nel cloud per ridurre i costi e migliorare la sicurezza in tutto il ciclo di vita del Pc.

Noah Wasmer, Senior Vice President and General Manager, End-User Computing, VMware

Mentre i Cio e i leader IT implementano la trasformazione del business, devono affrontare una serie di sfide gestionali a causa dell'aumento di piattaforme multiple, di rischi di sicurezza sempre crescenti e di applicazioni mission-critical che sono fondamentali per abilitare i dipendenti di oggi. Basato sul management moderno e supportato dal nostro vasto ecosistema di capacità, Workspace ONE offre alle organizzazioni IT la possibilità di fornire una piattaforma di workspace on-demand altamente automatizzata che offra insight preziosi, una migliore esperienza per i dipendenti, drastici risparmi sui costi e una maggiore sicurezza.

Per offrire all'IT maggiore visibilità e applicazione delle policy sulle minacce alla sicurezza basate su mobile, endpoint e cloud, Workspace ONE Trust Network, che combina gli insight di partner di sicurezza affidabili e di Workspace ONE Intelligence, introdurrà nuove integrazioni di anteprima con Carbon Black, Netskope e Lookout.

Mentre VMware continua ad abbattere i silos di sicurezza e a offrire ai clienti la possibilità di sfruttare gli investimenti di sicurezza esistenti, un ecosistema esteso di soluzioni per partner integrati includerà TrendMicro, CheckPoint, Palo Alto Networks e ZScaler.

Trasformare il business con un’app

Nella forza lavoro odierna in continua evoluzione, i dipendenti cercano sempre più flessibilità ed esperienze senza soluzione di continuità sul lavoro.

Per offrire a organizzazioni e dipendenti i servizi necessari per attuare la trasformazione del business, la nuova app experience di Workspace ONE Intelligent Hub incorpora AirWatch Agent di VMware per supportare BYO e le esperienze aziendali in un'unica app semplificata per l'intero ciclo di vita dei dipendenti.

Nuovi servizi end-user di Workspace ONE consentono innovazioni delle app attraverso azioni basate sulla notifica, contatti integrati, ricerca più semplice ed esperienze avanzate per i dipendenti attraverso nuove funzionalità.