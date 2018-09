Fortinet: appuntamento alla 3 giorni NSE Italy Xperts Academy

L’evento si propone di fornire ai partner di Fortinet informazioni, approfondimenti, workshop pratici e teorici sulle nuove soluzioni nel campo della sicurezza. Per questa ragione Fortinet, azienda da anni attiva nelle soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate, ha volute rinnovare l’appuntamento alla NSE Italy Xperts Academy che si terrà dal 18 al 20 settembre a Siena nell’esclusiva cornice de La Bagnaia Golf & Spa Resort.

L’intento è quello di fornire ai partner certificati tutte le competenze e le conoscenze relative alle proprie soluzioni di sicurezza, la nuova edizione della NSE Italy Xperts Academy è una tre giorni di workshop di approfondimento e hands-on a cura dei migliori esperti tecnici di Fortinet. Evento esclusivo dedicato ai partner certificati almeno NSE4, NSE Italy Xperts Academy 2018 è l'ambiente ideale dove poter condividere pareri, esperienze e opinioni, oltre che incontrare i top partner italiani e i membri della Channel Community di Fortinet.

La NSE Italy Xperts Academy 2018 offre competenze, approfondimenti, sessioni pratiche e demo forniti direttamente dai responsabili di Fortinet per migliorare le proprie conoscenze tecniche e diventare veri esperti di sicurezza Fortinet.

I posti sono limitati e per registrarsi e ricevere tutti i dettagli, è possibile contattare scrivere direttamente a: