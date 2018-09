Bruno Sirletti, Head of Retail & Hospitality EMEIA Fujitsu

Il nuovo ruolo nell’area EMEIA (Europa, Medioriente, India e Africa) di Fujitsu, è stato preceduto dalla carica di Presidente e AD che Sirletti ha ricoperto per 3 anni. Bruno Sirletti, 54 anni, laureato in ingegneria presso l’Università di Louvain (Belgio), vanta un’esperienza ultraventennale maturata all’interno di primarie società dell’Information Technology in ruoli di livello internazionale.

In Fujitsu dal 2012, il manager ha ricoperto la carica di Direttore Marketing di Fujitsu per Western e Eastern Europe, Medio Oriente, India e Africa. In questa posizione, Bruno Sirletti è stato, allo stesso tempo, una figura chiave di supporto alle varie Country nel processo di ottimizzazione delle Sales Operation. Prima di entrare nella multinazionale giapponese, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing e sales in Hewlett-Packard e Dell.

Nel nuovo ruolo di Head of Retail & Hospitality EMEIA Bruno Sirletti assumerà la guida di una delle industry più importanti di Fujitsu a livello europeo e si occuperà di coordinare le strategie dei vari Paesi in termini di trasformazione digitale legata al settore del retail. Il manager farà leva sulla sinergia tra l’approfondita conoscenza delle best practice internazionali – e delle dinamiche nei diversi mercati di riferimento – e la riconosciuta capacità di comprendere le specifiche esigenze locali dei clienti nei settori chiave per lo sviluppo del business.