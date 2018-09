Océ ColorWave 3000, il grande formato per i settori AEC&M

Océ ColorWave 3000 è la nuova serie di stampanti dedicate appositamente ai grandi formati richiesti da architettura, ingegneria, edilizia e industria manifattura. Le stampanti Canon sono pensate per applicazioni CAD, GIS e grafiche temporanee da esterno e soddisfano i requisiti di stampa dei settori AEC&M (architettura, ingegneria, edilizia e industria manifatturiera) e corporate. I due diversi modelli della nuova serie Océ ColorWave 3000, Océ ColorWave 3500 e Océ ColorWave 3700, permettono alle aziende di coprire la produzione di medio volume risparmiando tempo e realizzando quindi ritorni più rapidi sugli investimenti.

Carel Raijmakers, direttore Canon Europa Industrial & Production Solutions per i settori AEC&M e TDS

Océ ColorWave 3000 è perfetta sia per chi vuole continuare a stampare documenti CAD, sia per chi preferisce espandere la produzione con applicazioni grafiche temporanee. I clienti possono trasformare le loro idee innovative in una cianografia e dar loro vita con elementi grafici colorati: Océ ColorWave 3000 a un colore garantisce una qualità elevata e costante, stampa dopo stampa.

La nuova serie Océ ColorWave 3000 sarà disponibile a partire dal 3° trimestre 2018.

Qualità del colore costante

Le nuove stampanti si affidano alla tecnologia Océ CrystalPoint, che da ormai 10 anni combina le migliori caratteristiche della stampa toner e inkjet nel sistema Océ TonerPearl: il gel toner così prodotto si cristallizza in modo impeccabile sul supporto. Grazie a Océ CrystalPoint, i clienti possono utilizzare supporti più economici senza alcuna rinuncia in termini di qualità. Le stampe realizzate con questa tecnologia, infatti, sono asciutte in pochi istanti e si possono maneggiare, impilare e piegare immediatamente.

Inoltre, Océ TonerPearl garantisce un’adesione eccellente, un’elevata resistenza ai graffi e linee nitide con un ridotto effetto sfumato per documenti e grafiche di ottima qualità, anche resistenti all’acqua. Una tecnologia ideale per creare applicazioni temporanee anche per esterno.

La serie Océ ColorWave 3000 può infine contare sulla tecnologia Océ PAINT (“Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology”), che consente di prevenire i malfunzionamenti degli ugelli e ottenere una qualità di stampa prevedibile e costante.

Stampa e finitura

La stampante Océ ColorWave 3500 ha una capienza massima di carta di quattro bobine e passa in automatico da un supporto all’altro per garantire una produzione rapida. La stampante Océ ColorWave 3700 ha una capienza massima di carta di sei bobine, copre fino a 1200m e può stampare 368 m² di poster al giorno in modalità Fast.

Per evitare errori e ritardi, poi, il sistema Océ Publisher Select consente di visualizzare un’anteprima dei lavori di stampa. Inoltre, Océ Print Assistant suggerisce la modalità di stampa migliore per il lavoro da svolgere e individua i requisiti adatti del supporto: in questo modo la stampante passa alla bobina giusta senza bisogno di interventi manuali.

I modelli Océ Folder Express 3011, Océ Folder Professional 6011/6013 e Océ Stacker Select rappresentano una soluzione compatta di stampa, impilatura e piegatura automatiche per ambienti lavorativi in cui la rapidità è essenziale.

La serie Océ ColorWave 3000 con Folder Express 3011 ha un ingombro del 25% inferiore rispetto ai modelli precedenti (Océ ColorWave 500 e ColorWave 700), pur mantenendo inalterate le capacità di piegatura. Dimostrandosi così una soluzione ottimale per gli ambienti di lavoro in cui lo spazio è ridotto.

Applicazioni tecniche e non solo

La serie Océ ColorWave 3000, con la sua semplicità d’uso, offre servizi e applicazioni che vanno ben oltre i disegni tecnici in bianco e nero. Questa nuovo gamma rende possibili volumi di lavoro e qualità superiori.

La stampante Océ ColorWave 3700, in particolare, può stampare con circa 40 supporti diversi, per uno spessore massimo di 800 μm. La distanza tra il supporto e la testina di stampa viene regolata in automatico grazie alla tecnologia Océ MediaSense: questo permette di usare una gamma ancora maggiore di supporti, fra cui la carta non patinata.