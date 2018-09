Fujitsu fi-7300NX, il network scanner sicuro e integrato

PFU Limited, filiale di Fujitsu Ltd., amplia il listino di scanner documentali con il versatile fi-7300NX, un device di rete veloce e robusto per le imprese.

Il network scanner incorpora un motore di acquisizione altamente efficace, capace di raggiungere le 60 ppm/120 ipm per documenti in formato A4. Il display da 4,3” di tipo touch consente una interazione diretta, utile per semplificare le attività quotidiane ma anche i processi di autenticazione e condivisione dei lavori in corso.

Ciò permette inoltre di realizzare scansioni senza computer, attraverso attività semplificate e possibilità di accesso sicure (autenticazione NFC3 / credenziali).

Non solo, per supportare le più differenti esigenze di business fi-7300NX offre tre opzioni software specifiche. Con i driver Paperstream IP NET è garantita una integrazione semplice con applicazioni Paperstream Capture o Twain/ISIS basate su PC. Diversamente, Paperstream NX Manager permette alle aziende una distribuzione ampia delle soluzioni di scansione amministrate centralmente, senza la necessità di un PC locale. In aggiunta, le API Paperstream NX Manager abilitano l’integrazione degli scanner in applicazioni di terze parti, incluso l’ambiente IT aziendale o soluzioni ISV, per automatizzare i processi e risparmiare tempo.

La gestione delle installazioni e degli accessi avviene centralmente, un dettaglio utile se si considerano setup multipli presso multinazionali, sedi distaccate, banche e così via.

PaperStream NX Manager esegue infatti l’autenticazione dell’utente, la gestione dei lavori, il processo di immagine dei dati scansionati e l’output delle informazioni legati al device. Si tratta di una piattaforma particolarmente potente e articolata; permette la condivisione automatica dei metodi di autenticazione e la definizione dei lavori fino a 1.000 scanner fi-7300NX.

La dotazione include Scanner Central Admin, software specializzato nella gestione centralizzata di più scanner, inclusi numerosi aggiornamenti di setting e firmware, tracking degli errori e stato dei materiali di consumo fino a 1.000 scanner per server. Un sistema di gestione centralizzata più efficace consente aggiornamenti e manutenzione inferiori, con una conseguente riduzione dei costi.

Fujitsu fi-7300NX è presente a listino al prezzo di 1.295 Euro.