David Helfer è il nuovo Senior VP Sales EMEA di F5

F5 Networks nomina David Helfer nuovo Senior Vice President of Sales EMEA; metterà certamente a frutto l’ampia esperienza maturata nel settore tecnologico.

Chad Whalen, Executive Vice President, Worldwide Sales, F5 Networks

David è un leader affermato con un solido background internazionale. Vanta un’esperienza nel customer development e concrete competenze commerciali, e siamo entusiasti che David contribuisca ad accelerare la sicurezza delle applicazioni di F5 e la leadership nel cloud in tutta l'area EMEA.

Prima di F5, Helfer è stato Vice President of Worldwide Channels presso Lookout, società di cybersecurity per la mobilità, dove ha anche ricoperto il ruolo di Direct Sales Manager e Inside Sales per Asia e Pacifico. Per circa 15 anni, David ha occupato posizioni senior in Juniper Networks come responsabile del Worldwide Channel, Vice President of Commercial and Inside Sales e, a Londra, Vice President of EMEA Partners and Alliances. Helfer è entrato in Juniper Networks nel 2000 da UUNET, dove rivestiva il ruolo di Global Sales Director.

David ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso il Kalamazoo College in Michigan e ha frequentato il programma di studi internazionali della Universidad de Extremadura, a Cáceres, in Spagna.