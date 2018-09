IRIScan Desk, lo scanner lampada veloce e accurato

IRIS porta sul mercato il nuovo scanner IRIScan Desk, caratterizzato da forme compatte, un’altissima risoluzione e dall’elevata integrazione coi sistemi OCR.

Il prodotto nasce dopo due anni di lavoro e studi da parte della divisione Ricerca e Sviluppo dell’azienda belga e porta significativi vantaggi a imprese, privati e PA.

Dotata di un apparecchio fotografico da 12 Megapixel e di un potente zoom digitale, IRIScan Desk è in grado di scansionare qualsiasi tipo di documento in differenti formati (fino all’A4). Grazie alla tecnologia adottata è possibile acquisire qualsiasi originale in appena mezzo secondo, per poi generare il file desiderato in formato JPG o PDF (risoluzione fino a 12 Mb/px con 300 DPI).

Grazie alla tecnologia OCR multilingue integrata, le informazioni acquisite, dal cognome, alla data di nascita o il numero del documento, saranno immediatamente estratte senza alcun ulteriore intervento, indipendentemente dalla tipologia o dalla lingua del documento. L’utilizzatore, sempre con un semplice click, può poi esportare i dati raccolti nel formato desiderato (Text File, Text CSV file, Microsoft Excel…) e inviarli verso un server FTP sicuro o verso uno spazio di storage nel cloud attraverso Dropbox, Sharepoint, Evernote, Google Drive.

IRIScan Desk sarà disponibile nei primi mesi del 2019 a un prezzo indicativo di 299,00 euro.