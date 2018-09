Brother L3000, la nuova gamma LED è silenziosa

La nuova gamma LED a colori Brother L3000 offre elevate velocità di stampa, una grande flessibilità per l’integrazione in azienda e una rumorosità inferiore a 47 dB.

Al momento attuale i modelli annunciati per il mercato italiano sono quattro, due monofunzione (HL-L3230CDW e HL-L3270CDW) e due multifunzione (DCP-L3550CDW e MFC-L3730CDN).

Le stampanti a tecnologia LED sfruttano delle testine di stampa che montano più LED disposti in linea retta su due file parallele ma sfalsate tra di loro, che si accendono e spengono in funzione del segnale di stampa, ed è grazie proprio a questa filosofia costruttiva che le stampanti LED sono in grado di raggiungere un’elevata velocità di stampa.

In più, la possibilità di gestire una capacità carta fino a 250 fogli consente di stampare più a lungo senza dover rifornire il cassetto carta. Grazie ai consumabili ad alta capacità, inoltre, non sarà più necessario perdere tempo per sostituire i toner frequentemente, ottenendo un costo per pagina competitivo sia a colori sia in monocromatico.

I nuovi modelli sono semplici da utilizzare e da configurare, arricchiti inoltre da ampia connettività per tutte le esigenze: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, rete cablata. Grazie alla stampa fronte/retro automatica e alle opzioni di stampa rapida sia da smartphone che da tablet, garantiscono tutta la tranquillità necessaria per gestire la stampa a colori in ufficio.

Caratteristiche della nuova gamma LED a colori Brother L3000:

- Velocità di stampa fino a 24 ppm;

- Stampa in fronte-retro automatico;

- Fax integrato (Tutti i modelli MFC-L3000);

- PCL XL driver (Tutti i modelli L3000);

- Pannelli touchscreen LCD a colori fino a 9.3”;

- ADF da 50 fogli;

- Connettività di rete cablata, wireless, Wi-Fi Direct (Varia a seconda dei modelli);

- Stampa e scansione da/verso dispositivi mobile e cloud (Cloud disponibile solo sui modelli con pannello touchscreen);

- Cassetto carta standard da 250 fogli (Tutti i modelli serie L3000);

- Toner nero opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine circa (TN-247BK);

- Toner a colori opzionali ad alta capacità fino a 2.300 pagine circa (TN-247C/M/Y);

- Tamburo ad alta capacità di circa 18.000 pagine A4 (DR243CL).