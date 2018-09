Schneider Easy UPS SRVS, protezione in qualsiasi condizione

Schneider Electric presenta una nuova linea di UPS, device pensati per soddisfare le esigenze di protezione dell'alimentazione anche in condizioni di grande instabilità.

Easy UPS SRVS è un gruppo di continuità versatile, di elevata qualità e disponibile a un costo competitivo. Sviluppato per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione instabili, Easy UPS SRVS offre una qualità testata e approvata da milioni di professionisti IT in tutto il mondo.

Con il lancio della gamma Easy UPS Schneider Electric dedica al mercato elettrico una ampia offerta di prodotti “easy” ovvero facili da dimensionare, da installare e da utilizzare, senza rinunciare però alle performances che il mercato degli UPS oggi richiede.

Easy UPS SVRS Schneider Electric protegge i dispositivi critici e i carichi collegati, da disturbi di alimentazione imprevedibili come picchi, sovratensioni, blackout e cali di tensione, garantendo affidabilità e sicurezza.

Le caratteristiche principali di Easy UPS SRVS includono:

- L'ampio campo di tensione d'ingresso protegge da elevate fluttuazioni della rete elettrica;

- La correzione del Fattore di Potenza in ingresso fino al 99% consente di rifasare carichi con FP minore di 0,9 come richiesto dalle aziende erogatrici di energia, senza ricorrere a soluzioni supplementari;

- La soluzione genera energia pulita grazie alla tecnologia online a doppia conversione;

- La ricarica rapida (90% della capacità in quattro ore) consente una protezione ottimale in caso di frequenti interruzioni di servizio;

- La dotazione del bypass automatico in standard garantisce l’erogazione di energia elettrica alle utenze anche in caso di guasto dell’inverter;

- Corredato da un’interfaccia LCD/LED intuitiva che fornisce lo stato dell'UPS la soluzione favorisce una visibilità semplificata e una diagnostica rapida;

- La modalità EcoMode massimizza l’efficienza dell'unità, già elevata in modalità online, e consente di arrivare fino al 99% di efficienza in funzione del carico applicato, dello stato di carica delle batterie;

- La possibilità di parallelare i modelli di maggior potenza in configurazione ridondante o in configurazione parallelo di potenza consente una flessibilità massima al cliente che può aumentare il livello di sicurezza del suo impianto (ridondanza) o crescere in potenza al crescere dei carichi da proteggere;

- La presenza di filtri antipolvere e la protezione delle schede elettroniche fa di Easy UP SRVS un prodotto perfetto per essere installato anche in ambienti industriali.