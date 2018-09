Acronis True Image, difesa anti-ransomware integrata per Mac

Acronis True Image 2019 è un software con difesa contro i ransomware che si basa sull’intelligenza artificiale e offre un nuovo livello di protezione semplice. Acronis ha inserito un sistema di difesa anti-ransomware integrato per Mac già nella versione di Acronis True Image dello scorso anno e questa particolare attenzione non è che l’ultimo esempio di come Acronis ridefinisca costantemente il concetto di protezione dei dati. La nuova versione di Acronis True Image 2019 prosegue in questa direzione grazie a numerosi miglioramenti specificamente progettati per macOS.

In occasione dei suoi 15 anni di attività Acronis ha proposto l’edizione Anniversary di Acronis True Image 2019, il suo software di backup vincitore di numerosi premi. Se in passato i computer Mac correvano un rischio inferiore di essere preda di attacchi, ora le vendite sono in continua crescita e la maggiore popolarità li rende un target più appetibile per i criminali informatici. Addirittura Palo Alto Networks prevede un aumento dei ransomware indirizzato a sistemi Mac nel 2018.

Backup semplice

Aggiungendo la possibilità di creare uno strumento di ripristino all-in-one su un’unità disco rigido esterna, Acronis True Image 2019 rende il ripristino di un sistema semplice come collegare un’unità esterna. Tale strumento, chiamato Acronis Survival Kit: contiene tutto ciò di cui un utente ha bisogno per ripristinare un sistema, dai supporti di avvio alla partizione di sistema e a tutti i relativi backup.

Acronis True Image 2019 utilizza anche l’API nativa del nuovissimo Parallels Desktop 14 per eseguire il backup di macchine virtuali, il che significa che le operazioni di ripristino sono completamente ottimizzate. Ora le macchine virtuali possono essere ripristinate come set di file che vengono avviati in un ambiente Parallels Desktop.

John Zanni, Presidente di Acronis

La quantità di dati che le persone utilizzano quotidianamente è cresciuta in modo esponenziale, così come il numero di dispositivi utilizzati per accedere a tali dati. Proteggere tutti questi file, applicazioni e sistemi è una sfida non indifferente per i consumatori. Nel contempo, le minacce ai dati continuano a evolversi perché i criminali informatici sempre più spesso prendono di mira piattaforme considerate sicure come i Mac e i file di backup su cui le persone fanno affidamento. Agli utenti occorre una soluzione moderna pensata per una protezione dei dati moderna e Acronis True Image 2019 per Mac è in grado di offrire esattamente questo.

Operazioni efficienti

La migrazione di un sistema a un nuovo Mac è accurata e semplicissima con Acronis True Image 2019, che ora offre anche la possibilità di clonare un disco di sistema Mac mentre è in uso. Collegando un cavo USB-c, la migrazione dei dati avviene in modo estremamente rapido.

Non tutti desiderano un sistema completamente automatico: la nuova utilità di pulizia del backup soddisfa il desiderio di controllo dei dati. Permette agli utenti di liberare spazio su disco selezionando manualmente le versioni non necessarie dei backup ed eliminando i file non necessari: in questo modo è possibile conservare ciò che serve ed eliminare tutto ciò che non serve.

Alcuni dei miglioramenti della release 2019 sono collegati al miglioramento delle prestazioni piuttosto che all’aggiunta di capacità. Un nuovo formato file-to-cloud, ad esempio, aumenta l’affidabilità e le prestazioni dei backup sul cloud sia per Windows che per Mac, mentre le opzioni dell’interfaccia del programma sono progettate per rendere l’esperienza utente ancora più intuitiva.

Massima sicurezza per dati, applicazioni e sistemi

Anche se ancora gli utenti Mac non prendono troppo sul serio la minaccia ransomware, Acronis True Image 2019 continua a perfezionare Acronis Active Protection, la sua difesa anti-ransomware basata sull’intelligenza artificiale. La versione 2019 estende ulteriormente la copertura offerta da questa collaudata tecnologia garantendo la sicurezza dei dati su condivisioni di rete e dispositivi NAS. Combinando una protezione dei dati solida e completa e una tecnologia anti-ransomware di primo livello, Acronis True Image 2019 si attesta come la soluzione di backup più sicura oggi a disposizione.