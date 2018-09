Europac velocizza il business con la SD-WAN di GTT

GTT Communications rende noto che Europac Group adotta il servizio SD-WAN di GTT per incrementare le performance di rete dei 18 siti europei di proprietà.

I servizi di cloud networking di GTT, altamente performanti ed affidabili, supportano Europac nell’obiettivo di ottimizzare l’operatività e i processi dell’intera catena di valore dell’industria dell’imballaggio.

L’SD-WAN di GTT contribuisce inoltre ad ottimizzare le performance delle applicazioni e dei servizi che operano in una struttura cloud centralizzata, consentendo a Europac una ancor più efficiente implementazione della strategia di supply chain, di gestire i cambiamenti nelle fasi produttive e creare un maggiore vantaggio competitivo. GTT, in più, fornisce a tutte le divisioni europee di Europac una piattaforma voice over IP (VoIP) aziendale dal suo data center di Madrid.