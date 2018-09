Equinix, connettività privata per VMware Cloud on AWS

Equinix collabora con VMware per assicurare connettività privata a VMware Cloud on AWS attraverso AWS Direct Connect, presso i data center globali Equinix IBX.

L’offerta consente ai clienti di accedere a VMware Cloud on AWS tramite una connettività privata che bypassa l’Internet pubblico, per una maggiore velocità e sicurezza.

I clienti Equinix presenti nelle 24 aree metropolitane in tutto il mondo possono ora accedere direttamente a VMware Cloud on AWS connettendosi a un nodo di confine AWS Direct Connect, disponibile presso i data center Equinix IBX all’interno della stessa area metropolitana o tramite Equinix Cloud Exchange Fabric.

In alternativa è possibile sfruttare ECX Fabric per estendere la propria copertura di rete ai mercati AWS Direct Connect.

• Equinix dispone di più accessi AWS Direct Connect di qualsiasi altro fornitore di data center. Attualmente, AWS Direct Connect è disponibile per i clienti nei data center Equinix IBX in 24 mercati strategici tra cui Amsterdam, Chicago, Dallas, Francoforte, Helsinki, Los Angeles, Londra, Madrid, Manchester, Miami, Monaco, New York, Osaka, Parigi, Rio de Janeiro, San Paolo, Seattle, Silicon Valley, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Varsavia e Washington, D.C.

• VMware Cloud on AWS è un servizio on-demand che consente alle aziende di eseguire applicazioni in ambienti cloud basati su vSphere con accesso a un’ampia gamma di servizi AWS. Basato su VMware Cloud Foundation, questo servizio integra vSphere, vSAN e NSX insieme alla gestione di VMware vCenter ed è ottimizzato per funzionare su un’infrastruttura AWS dedicata, elastica e bare-metal. Grazie a VMware Hybrid Cloud Extension, i clienti possono eseguire facilmente e rapidamente migrazioni bidirezionali su larga scala tra on-premise e cloud VMware su ambienti AWS.

• VMware è attualmente il leader nel mercato della virtualizzazione dei server. Collaborando insieme a VMware, Equinix aiuta le imprese con un’infrastrutture locale a sfruttare il cloud pubblico tramite AWS Direct Connect. Attraverso questa collaborazione, Equinix e VMware forniscono un mezzo efficace per utilizzare l’infrastruttura VMware locale e VMware Cloud sulle risorse AWS per garantire sicurezza, alte prestazioni, affidabilità e un’efficienza dei costi ottimale.

• La connettività privata a VMware Cloud on AWS tramite AWS Direct Connect all’interno dei data center Equinix IBX è ideale per casi d’utilizzo aziendali specifici, quali:

o Disaster Recovery - aiuta a proteggere i carichi di lavoro on-premise in modo efficace ed economicamente conveniente per esigenze di disaster recovery complete o parziali.

o Mobilità e migrazione - aiuta nella migrazione dei carichi di lavoro da una semplice piattaforma on-premise vSphere o da un intero stack VMware SDDC a un ambiente VMware completamente software-defined in VMware Cloud on AWS.

o Cloud ibrido - estende un data center on-premise a VMware Cloud on AWS ampliando al contempo la sua reach geografica.

o Applicazioni multi-cloud - aiuta le aziende a spostare liberamente i componenti delle applicazioni dall’ambiente on-premise al cloud.

• La necessità di implementare un’architettura cloud ibrida connettendosi a provider di servizi cloud pubblici, come AWS, sta diventando sempre più importante per le aziende globali poiché la trasformazione digitale alimenta la necessità di accesso virtualizzato, on-demand ed elastico a servizi cloud pubblici e privati. Grazie a questa collaborazione con VMware, Equinix consentirà implementazioni cloud ibride per le aziende che utilizzano l’infrastruttura VMware.

• ECX Fabric collega direttamente e in modo sicuro e dinamico l’infrastruttura distribuita e gli ecosistemi digitali sulla piattaforma Equinix tramite interconnessione software-defined globale. ECX Fabric, che è attualmente in fase di implementazione a livello globale, è progettato per offrire scalabilità, agilità e connettività su un portale self-service o API. Attraverso una singola porta, i clienti possono scoprire e raggiungere chiunque su Equinix su richiesta, localmente o attraverso le diverse aree metropolitane.

• Per supportare i carichi di lavoro in tempo reale, un cliente Equinix può utilizzare ECX Fabric per connettersi facilmente a VMware Cloud on AWS e altri servizi AWS tramite una location AWS Direct Connect nella stessa area metropolitana in cui si trova l’infrastruttura del cliente. Per altri carichi di lavoro come il backup dei dati, i clienti Equinix possono utilizzare ECX Fabric per connettersi facilmente a VMware Cloud on AWS e altri servizi AWS tramite una location AWS Direct Connect in una area metropolitana diversa da dove si trova l’infrastruttura del cliente.

• La connettività diretta e privata ai fornitori di servizi cloud strategici come AWS è essenziale in quanto la trasformazione digitale alimenta una maggiore domanda di servizi digitali localizzati al confine. Secondo l’Indice di Interconnessione Globale, uno studio di mercato pubblicato di recente da Equinix, si prevede che, tra il 2017 e il 2020, la capacità di scambio privato di dati tra imprese e fornitori di servizi cloud crescerà sei volte più velocemente rispetto al traffico pubblico su Internet.