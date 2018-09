High Availability, Veeam amplia la collaborazione con Cisco

Per offrire nuove soluzioni ad alta disponibilità, Veeam rende ancora più incisiva la sinergia con Cisco per fornire la nuova piattaforma Veeam High Availability. Fornitore di soluzioni di Intelligent Data Management per la Hyper-Available Enterprise, Veeam Software ha voluto ampliare la propria collaborazione con Cisco per fornire al mercato Veeam High Availability on Cisco HyperFlex. Si tratta di una nuova piattaforma di data management altamente resiliente che assicura grande scalabilità, semplicità di gestione e supporto per ambienti multi-cloud attraverso i servizi di supporto Cisco.

Peter McKay, Co-CEO and President di Veeam

La nostra partnership con Cisco continua a rafforzarsi e ad ampliarsiSiamo ISV Partner of the Year di Cisco e, insieme, abbiamo ottenuto un grande successo sul mercato. Collaboriamo ora ad una nuova soluzione che risponde ad una delle esigenze più sentite dei nostri clienti: modernizzare i data center in modo innovativo. Veeam Availability on Cisco HyperFlex tiene conto dei feedback di grandi aziende e service provider, che ci hanno chiesto di poter usufruire di ulteriori soluzioni integrate con Cisco. I clienti avranno la possibilità di rivolgersi ad un unico vendor, dal momento che questa soluzione sarà commercializzata direttamente da Cisco. Siamo lieti di poter collaborare con il team di Cisco per servire grandi ambienti IT a cui garantiamo la piena resilienza dei loro sistemi.

Per aggiornare le complesse soluzioni legacy per la protezione dei dati con soluzioni multi-cloud, le aziende necessitano di moderne soluzioni di data protection, che siano affidabili, scalabili, semplici da gestire e che supportino ambienti multi-site e multi-cloud. Da oggi è possibile effettuare questo importante aggiornamento affidandosi ad un’unica soluzione e riducendo le complessità legate alle attività di acquisto, implementazione e supporto.

La nuova soluzione associa la Veeam Hyper-Availability Platform con la proposizione Cisco Hyperconverged Infrastructure (HCI), HyperFlex, per risolvere i problemi causati da tecnologie legacy inaffidabili e poco scalabili che non sono in grado di garantire la hyper-availability di cui le aziende moderne hanno bisogno.

Siva Sivakumar, Sr. Director of Data Center Solutions di Cisco

L’evoluzione del mercato della data protection genera la necessità di una piattaforma aziendale scalabile e ricca di funzionalità software. Le funzionalità di intelligent data management di Veeam combinate con le alte prestazioni, flessibilità e facilità di implementazione di Cisco HyperFlex rappresentano la soluzione perfetta per rispondere a questa esigenza. Il nostro obiettivo comune è di continuare ad ampliare la soluzione con nuove funzionalità che rispondano agli attuali requisiti di IT recovery, retention e resilienza.

Questa piattaforma di data availability fornisce alle aziende una soluzione scalabile che non soltanto può essere utilizzata come repository Veeam, ma può anche supportare l’intera Veeam Availability Platform.

Tra i principali benefici:

-Hyper-Availability per tutti i carichi di lavoro — virtuali, fisici e cloud.

-Scalabilità senza compromessi e ridotti costi operativi.

-Diminuzione dei rischi e time to value accelerato.

-Deployment semplificato ed ottimizzato: singola SKU Cisco che include tutto il software installato e l’hardware necessario.

-Cisco come unico interlocutore per acquisto e supporto.

La nuova soluzione Veeam Availability on Cisco HyperFlex sarà commercializzata e supportata da Cisco, che fornirà il supporto per l’intera soluzione. Veeam Availability on Cisco HyperFlex sarà disponibile nel corso del quarto trimestre 2018.