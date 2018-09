Raccolta dati, Leica Geosystems sceglie il tablet Getac ZX70

Leica Geosystems ha selezionato il tablet Android fully rugged Getac ZX70 come base di riferimento per la nuova soluzione Tablet Leica Zeno GG04 plus.

Combinando questi prodotti innovativi con il tablet Getac, Leica Geosystems ha creato una soluzione in grado di offrire alle aziende precisione di misurazione, connettività e durata senza pari in un unico pacchetto completo.

Alexander Fischer, Senior Product Manager for Asset Collection & Management, Leica Geosystems

Lo ZX70 di Getac fornisce il pezzo mancante del puzzle per la soluzione di rilevamento completa che volevamo offrire ai nostri clienti. Non solo è estremamente resistente e affidabile, ma il potente sistema operativo Android e la connettività flessibile ne fanno il complemento perfetto per il nostro software Zeno Mobile con antenna smart GG04 plus. I clienti possono contare su prestazioni ottimali, a prescindere dall’ambiente in cui si trovano o dalle condizioni atmosferiche.

Compatto e potente, il tablet Android fully rugged ZX70 di Getac è facile da tenere e utilizzare con una mano sola ed è quindi ideale per i lavori di rilievo sul campo. Il sistema operativo Android supporta senza problemi il software Zeno Mobile di Leica, consentendo di usare con estrema precisione alcune posizioni del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e di raccogliere facilmente i dati sul campo. Significa anche che qualsiasi app Android autorizzata può essere installata sul dispositivo, in base al flusso di lavoro richiesto o ai sistemi di back office utilizzati, offrendo elevati e immediati livelli di utilizzabilità e familiarità.

Altre caratteristiche chiave includono il display IPS da 7”, facilmente leggibile in qualsiasi condizione ambientale, anche alla luce diretta del sole, e il sistema touchscreen LumiBond 2.0 che consente l’operatività completa del tablet anche sotto la pioggia o coi guanti, essenziale per le rilevazioni eseguite all’aperto. Il modem 4G integrato dello ZX70 di Getac è in grado di trasmettere file di dati di grandi dimensioni in modo rapido e semplice, anche da posizioni remote. La connessione dati rapida, stabile e affidabile consente inoltre agli utenti di utilizzare efficacemente il servizio di correzione HxGN SmartNet di Hexagon Geosystems, consentendo una misurazione GNSS accurata al centimetro.