AMD Athlon e Ryzen PRO, CPU desktop per il multitasking

AMD porta sul mercato nuovi microprocessori per sistemi desktop della gamma Athlon, per la produttività quotidiana, e amplia il portfolio Ryzen PRO.

Il brand Athlon affonda le proprie radici molto indietro nel tempo, quasi 20 anni fa (correva l’anno 1999), e oggi viene rilanciato come soluzione per gli ambienti di lavoro e Soho, per accelerare le attività di tutti i giorni, offrendo caratteristiche al passo coi tempi e costi contenuti.

Tra le novità, un’architettura CPU Zen e una componente grafica GPU di derivazione Radeon Vega. Nello specifico AMD punta su tre modelli SoC ideali per l’elaborazione basilare, la navigazione e l’accesso ai contenuti multimediali: Athlon 200GE, Athlon 220GE e 240GE.

Al momento attuale, l’unica variante di cui sono state rese note le specifiche è quella Athlon 200GE, su Socket AM4. L’ecosistema d’appoggio e le caratteristiche della CPU permettono di sfruttare appieno memorie DDR4, storage NVMe, display UHD 4K, oltre a data bus moderni come USB 3.1 Gen2.

In termini di prestazioni, AMD indica un +169% di velocità rispetto alla passata generazione AMD A6-9500E. Se paragonato alla concorrenza (Intel Pentium G4560) vanta una GPU più veloce del 67% e fino a 2 volte maggiore efficienza energetica. Per chi desidera un sistema adatto anche per il gaming, Athlon 200GE consente frame rate superiori alla controparte Intel, con un interessante +84%.

AMD Athlon 200GE dispone di due Core fisici, è in grado di elaborare sino a quattro Thread e vanta una frequenza nativa di 3,2 GHz. La componente grafica include 3 Compute Unit, per un TDP complessivo di 35 W. Il prezzo indicativo è di 55 USD.

Il chip maker ha svelato inoltre nuovi processori desktop AMD Athlon PRO e Ryzen PRO di seconda generazione. Le CPU “PRO” sono progettate per il business e offrono affidabilità, sicurezza e prestazioni adeguate a soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro incentrati sull'attività di elaborazione moderne. Tutti i processori AMD PRO all'interno dello stack forniscono qualità e affidabilità di livello commerciale per garantire la longevità della piattaforma e supportare standard aperti, per consentire una maggiore flessibilità di gestione in un ambiente client multi-vendor a un prezzo contenuto.

Grazie alla tecnologia AMD GuardMI è possibile innalzare l’asticella della security in ambienti business, abilitando processi sicuri a livello di silicio.

Costruiti anch’essi su core x86 Zen, entrambi i processori desktop Athlon PRO 200GE e 2nd Gen Ryzen PRO sono in grado di offrire ridotti tempi di risposta per le applicazioni aziendali più impegnative e per i flussi di lavoro multi-tasking.

In particolare, AMD evidenzia performance di sistema del +19% e GPU del +67% rispetto al concorrente diretto (Intel Pentium G4560).

Analogamente, la seconda generazione Ryzen PRO, è composta dalle unità 2700X, 2700 e 2600, caratterizzate da 8 core fisici (per i primi due modelli, 6 per la variante 2600), frequenza di boost sino a 4,1 GHz (in base al modello) e cache integrata di 20 MByte e 19 MByte, rispettivamente per le versioni 2700 e 2600.

Il top di gamma Ryzen 7 PRO 2700X offre performance multiprocessing fino al 10% più alte rispetto alla prima generazione Ryzen 7 PRO 1700X, +24% prestazioni CPU e +18% performance di sistema rispetto a Intel Core i7-8700.

Clicca per ingrandire

Il processore AMD Athlon 200GE sarà disponibile presso i rivenditori globali e gli integratori di sistemi a partire dal 18 settembre 2018 e i modelli di processori Athlon 220GE e 240GE saranno pronti per il lancio nel Q4 2018. I processori desktop AMD Athlon PRO 200GE e 2nd Gen Ryzen PRO saranno disponibili attraverso i principali OEM globali, inclusi i sistemi Dell, HP e Lenovo, in base ai rispettivi piani.