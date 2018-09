EET Europarts offre soluzioni SaaS personalizzate MPS Monitor

EET Europarts integra la soluzione SaaS personalizzata da MPS Monitor e rende disponibile SDS Cloud Manager per i servizi di stampa gestita per i partner HP.

La soluzione è progettata specificatamente per i partner HP che desiderano avvalersi di tutti i vantaggi operativi ed economici offerti dagli HP Smart Device Services (SDS).

SDS Cloud Manager è la soluzione chiavi in mano che consente ai partner HP di fornire direttamente ai propri clienti i servizi HP SDS. I partner avranno accesso esclusivo alle funzionalità SaaS fornite da HP attraverso un portale dedicato, usufruendo di abbonamenti convenienti ed estremamente rapidi e facili da attivare. L'utilizzo delle funzionalità SaaS di SDS è semplice e immediato e non richiede formazione o competenze specifiche.

SDS Cloud Manager offre il monitoraggio proattivo dei dispositivi e funzioni di diagnosi remota. Ciò significa che eventuali criticità vengono individuate molto prima che il cliente chiami per segnalare un problema all’hardware, riducendo così i tempi di fermo macchina e gli interventi ripetuti per uno stesso problema. Inoltre, se un intervento richiede la sostituzione di pezzi, SDS Cloud Manager identifica in tempo reale le parti necessarie e la loro disponibilità, abbreviando così i tempi di approvvigionamento.

Frederik Andersen, Businessline Director di EET Europarts

Molti dei nostri clienti gestiscono grandi basi installate di stampanti HP e una riduzione delle chiamate di richiesta d’intervento rappresenta un'opportunità per migliorare l'esperienza del cliente e creare significativi risparmi. Inoltre, gli strumenti per trovare con facilità i pezzi di ricambio e i video di installazione sono di grande utilità. Siamo certi che i nostri clienti sceglieranno di adottare l’innovativa tecnologia sviluppata da HP. Gli strumenti di machine learning rappresentano un’area di grande interesse per EET Europarts e il motore di manutenzione proattiva di SDS Cloud Manager è unico sul mercato.

I partner HP di qualsiasi dimensione possono accedere a SDS Cloud Manager scegliendo uno dei molteplici abbonamenti flessibili, inclusa una versione gratuita che offre la gamma completa delle funzionalità SDS per un massimo di 50 dispositivi di stampa HP.