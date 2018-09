Salesforce Sales Cloud, fatturazione e marketing flessibili

High Velocity Sales, Salesforce Billing e Salesforce Pardot permettono di contare su fatturazioni flessibili, marketing più intelligente, incremento produttivo. Salesforce ha annunciato gli aggiornamenti della piattaforma Sales Cloud e da oggi le aziende potranno completare l’intero processo dal marketing, alle vendita alla fatturazione direttamente all’interno di Salesforce.

Velocizzare il lavoro della divisione Inside Sales con High Velocity Sales

Attualmente il tempo che il responsabile delle vendite dedica alla relazione con i clienti è solo del 32%, La piattaforma High Velocity Sales alza il livello di automazione e intelligenza, rendendo così la ricerca e gestione di nuovi clienti più veloce ed efficace.



Gli aggiornamenti includono:

-Sales Cadences permette ai manager di creare diagrammi di sequenze personalizzati e predefiniti per i team di vendita. cliente fino ad arrivare a cosa dire attraverso modelli prestabiliti di telefonate ed e-mail.

-Work Queues crea liste prioritizzate di contatti e-mail o numeri di telefono all’interno di Sales Cloud.

Collegare contabilità e vendite tramite Salesforce Billing Accelerating

I processi di fatturazione sono spesso l’ultima e più difficile fase del processo di vendita, in particolar modo quando nascono nuovi modelli di business. Sviluppato da Lightning, il nuovo Salesforce Billing rappresenta l’ultima aggiunta a Salesforce CPQ (Configuration, Pricing, Quotation) e permette alle aziende di costruire relazioni più approfondite e durature con i propri clienti.



Salesforce Billing include:

-Usage-Based Pricing permette alle aziende di garantire ai propri clienti una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli acquisti.

-Evergreen Subscriptions garantiscono il rinnovo automatico dei piani di tariffazione per qualsiasi azienda.

-Flexible Invoicing permette alle aziende di fatturare ai clienti in maniera tempestiva tenendo conto di intervalli e obiettivi prestabiliti.

Supportare il processo di vendita grazie a Einstein e Lightning per Pardot

Una perfetta sinergia fra il team commerciale e il team marketing è un obiettivo comunemente molto difficile da raggiungere, soprattutto perché i sistemi e i processi utilizzati tendono a essere piuttosto frammentati.

Le nuove funzionalità di Pardot includono:

-Einstein Campaign Insights permettono ai venditori di analizzare i fattori in grado di generare maggiore engagement nelle campagne. Basandosi su AI, Einstein Campaign Insights utilizza il machine learning per capire quali campagne di marketing hanno maggiore probabilità di successo, a partire dall’elaborazione di informazioni sui potenziali clienti (come la professione svolta, il luogo di lavoro e molto altro).

-Einstein Behavior Scoring identifica i potenziali clienti con maggiori probabilità di farli diventare clienti effettivi sulla base del loro livello di engagement. Einstein analizza le informazioni provenienti da Pardot ed elabora quali clienti hanno maggiore probabilità di diventare compratori effettivi, osservando le diverse modalità di interazione (dalle modalità di navigazione all’interno dei siti web alle reazioni generate con le campagne via e-mail).