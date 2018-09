La casa editrice Sesaab sceglie i plus di Enter Cloud Suite

Per il percorso di cloud transformation l’editore bergamasco Sesaab, che gestisce le piattaforme che fanno capo alle testate del gruppo, si è affidato a Enter.

L’editoria digitale, e il mondo media ed entertainment in generale, stanno adottando infatti sempre più il cloud per automatizzare, semplificare e accelerare la distribuzione di contenuti.

Il cloud consente di poter contare sulla massima flessibilità e scalabilità per gestire picchi di traffico inattesi, e garantisce un abbattimento dei costi e una fruizione più agile dei contenuti digitali.

Sesaab gestisce con un team di sviluppo interno varie piattaforme applicative che fanno capo alle diverse testate del gruppo: L’Eco di Bergamo, Bergamo Avvenimenti, La Provincia di Como (con le sue edizioni locali), oltre a settimanali, mensili, radio, televisioni (BergamoTV) e siti web (tra cui l’e-commerce Kauppa).

Diversi “gruppi applicativi” compongono le tante testate online.

Il primo intervento di Enter ha riguardato lo sviluppo di piattaforme standardizzate e, se possibile, l’accorpamento di funzioni condivise, ad esempio web server, cache, database e file system.

Questo processo di standardizzazione ha rappresentato il primo passo verso l’automazione.

Attualmente l’infrastruttura di Sesaab è altamente affidabile e risulta composta da tre balancer HAProxy, progettati per reggere alcune centinaia di migliaia di connessioni SSL simultanee.

Il database MySQL è composto da un master e due slave con failover gestito da Orchestrator. Questa soluzione consente di avere un’alta affidabilità del servizio senza rinunciare alla consistenza del dato o alla sua integrità in caso di perdita di un nodo.

Per il filesystem è stata scelta una soluzione distribuita, open source e cloud-native, come GlusterFS, che permette di distribuire il dato (file statici come immagini, fogli di stile o javascipt) su più nodi senza ridurre le performance e riducendo in modo significativo il “failure domain” di un sistema.

Un cluster di cinque server SMTP è dedicato all’erogazione e invio quotidiano di 200mila newsletter ed email di comunicati di vario genere.

Per le procedure di sviluppo e di CI/CD (Continuous Integration/ Continuous Delivery), il flusso di deploy delle applicazioni sui vari gruppi è gestito in maniera automatica attraverso Automium, il servizio di EnterCloud Suite che distribuisce l’applicazione su ogni istanza del gruppo, la testa e in caso di errore effettua un rollback alla versione precedente.

Automium è nato infatti con l’obiettivo di semplificare lo scenario complesso della gestione delle applicazioni e permettere alle organizzazioni di intraprendere la cloud transformation con semplicità lasciando che sia Automium stesso a gestire le complessità.

Si disegna ciò che serve e sarà poi Automium ad automatizzare la costruzione e il deployment dell’infrastruttura direttamente su Enter Cloud Suite, la piattaforma cloud europea multi-region basata su OpenStack di Enter.

Grazie alla nuova infrastruttura Sesaab può così garantire ai lettori un servizio più affidabile, senza interruzioni e scalabile, per gestire picchi di traffico in qualsiasi momento.