Axitea lancia il nuovo servizio di protezione SOC as a Service

Axitea amplia i servizi di sicurezza offerti alle aziende con SOC as a Service, che coniuga intelligenza artificiale e umana per il monitoraggio h24 in real-time.

Gli attacchi informatici sono sempre più evoluti e le tecniche per colpire aziende e utenti sono sempre più sofisticate e in grado di oltrepassare le barriere di protezione di rete e infrastrutture di un’azienda.

Per paura di subire violazioni dei dati con i relativi danni economici, di produttività e di reputazione, molte aziende scelgono di dotarsi di soluzioni di sicurezza performanti, senza tuttavia essere dotate di risorse, competenze e strumenti adeguati per la loro gestione combinata.

Si tratta di un approccio che non consente di raggiungere un livello di protezione ottimale, con investimenti senza ritorno in soluzioni non implementate correttamente o addirittura non utilizzate.

Per supportare le organizzazioni nella gestione della sicurezza in modo efficace e senza sprechi sia di tempo che di denaro, da Axitea arriva il nuovo servizio gestito SOC as a Service, che opera in modo trasversale e congiunto per combattere attacchi informatici e individuare eventuali comportamenti anomali.

Maurizio Tondi, Cto di Axitea

I vantaggi garantiti sono numerosi, le aziende che decidono di affidare la propria sicurezza ad Axitea possono focalizzarsi sulle attività di core business, con la garanzia di avere una protezione gestita in modo ottimale da tecnici esperti IT che monitorano la loro infrastruttura h24.

La novità Axitea si integra nell’offerta di soluzioni di sicurezza informatica gestita, che comprende anche i servizi di protezione malware (Full Protection) e raccolta e archiviazione log (Incident Recorder).

Con SOC as a Service Axitea garantisce il monitoraggio continuo degli eventi e l’individuazione e la gestione degli incidenti. L’integrazione di machine learning, threat intelligence e big data fornisce informazioni utili agli analisti informatici di Axitea per formulare risposte tempestive e valide nella risoluzione di incidenti e mitigazione dei rischi. Il servizio permette di individuare, come, ad esempio, possibili attacchi di tipo brute force per scovare password, attacchi provenienti dall’interno, ovvero dipendenti con intenti malevoli, oppure per tracciare sistemi infetti o compromessi da malware.

Modulare e scalabile, il nuovo servizio consente anche un’ottimizzazione dei costi legati alla sicurezza, perché non è necessario sostituire le soluzioni esistenti di protezione (ad es. firewall, antivirus, etc.) ma è sufficiente collegarle al SOC di Axitea.

Una soluzione che si dimostra ideale per le Pmi, che spesso non hanno figure interne dedicate alla sicurezza, e possono così fare affidamento agli esperti Axitea per ottenere la massima protezione.

È fondamentale che le aziende comprendano l’importanza di incrementare il proprio livello di difesa, poiché i cybercriminali si comportano come dei professionisti e sviluppano attacchi sempre più sofisticati. Axitea e i suoi partner specializzati sono i professionisti della sicurezza in grado di fornire risposte sempre più efficaci e tempestive.