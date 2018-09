Canon EOS R, la mirrorless full frame che cambia le regole

Sicuramente rivoluzionerà il settore delle fotocamere. Stiamo parlando del Sistema EOS R di Canon la fotocamera mirrorless full frame con un’innovativa gamma di lenti. L’azienda ha voluto ampliare la sua gamma di soluzioni full frame con il lancio della nuova EOS R: una macchina fotografica perfetta per risultati professionali a ogni scatto grazie alla messa a fuoco automatica più veloce al mondo tra le mirrorless full frame.

La fotocamera EOS R

EOS R, prima fotocamera al mondo a consentire la messa a fuoco automatica fino a -6 EVvi, è pensata per offrire risultati ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'avanzato Electronic Viewfinder (EVF), con 3,69 milioni di punti, fornisce infatti una copertura del 100% della scena, catturando i soggetti con colori accurati anche in condizioni di luce minima. EOS R scatta in modo completamente silenzioso per la massima discrezione anche negli ambienti più intimi, ideale per fotoreporter o fotografi di matrimoni.

Reingegnerizzato da zero, il pionieristico sistema EOS R offre un livello completamente nuovo di innovazione, che consente di offrire immagini sempre più dettagliate, con livelli di nitidezza ineguagli abili. EOS R è la prima fotocamera a utilizzare in nuovo innesto RF con una connessione a 12 pin, un tiraggio di 20 mm e un ampio diametro di 54 mm.

EOS R consente di ottenere immagini di alta qualità in qualunque condizione ci si trovi, grazie alla ricercata combinazione di obiettivi RF ad alte prestazioni, un sensore CMOS full-frame da 35 mm con circa 30,3 milioni di pixel effettiviiii e il più recente processore d'immagine DIGIC 8.

Questa fotocamera mirrorless consente riprese 4K con controllo audio completo, lo schermo orientabile e touchscreen offre numerose angolazioni possibili e sono disponibili focus peaking e focus guide per la messa a fuoco manuale. Il corpo macchina EOS è dotato di comandi quasi completamente personalizzabili, portando così a nuovi livelli di fruibilità e immediatezza. L'ergonomia EOS permette agli utenti di scattare per periodi più lunghi, godendo della comoda impugnatura e della disposizione intuitiva dei pulsanti.

Ottiche d’avanguardia

Il nuovo innesto ideato per gli obiettivi RF offre un radicale cambiamento nel design delle ottiche: il tiraggio da 20 mm e l'ampio diametro da 54 mm hanno consentito agli ingegneri Canon di progettare nuove lenti che prima non erano possibili. Gli obiettivi sono da sempre uno dei grandi fondamenti e punti d’eccellenza del Sistema EOS. Per questo Canon lancia oggi anche quattro nuove ottiche per EOS R, che ampliano le potenzialità creative, stabilendo nuovi standard di qualità e velocità.

Ogni obiettivo a portata di mano

L'innovativo sistema EOS R può essere utilizzato con oltre 70 obiettivi EF ed EF-S, grazie ai tre nuovi adattatori. Con questi accessori le ottiche esistenti raggiungono nuove funzionalità e conservano le elevate prestazioni delle reflex esistenti della gamma EOS. L'adattatore con ghiera aggiunge la ghiera di controllo che si trova sugli obiettivi RF per regolare le impostazioni sia con obiettivi EF che EF-S. Mentre l'adattatore con filtri drop-in offre la possibilità di utilizzare una serie di filtri drop-in.

Personalizza ogni fase del viaggio fotografico

L'ampia gamma di accessori disponibili per EOS R include un battery grip e un flash potente e versatile. Il battery grip BG-E22 consente di utilizzare due batterie ad alta capacità LP-E6N agli ioni di litio e offre la possibilità di ricaricare le batterie tramite l'adattatore USB. Dotato di modalità automatica, consente una comunicazione diretta con fotocamere compatibili, per eliminare le complicazioni che nascono dell’uso del flash. Speedlite EL-100 ha la capacità di illuminare numerosi soggetti contemporaneamente, sia per un utilizzo in ambienti interni con scarsa luminosità che all'aperto.

Dall’input all’output: dallo scatto alla stampa

Oggi Canon rafforza il suo impegno anche sotto l’aspetto della riproduzione delle immagini con un nuovo software di stampa. Utilizzando il nuovo software di stampa Professional Print & Layout L, è possibile stampare immagini di alta qualità dopo averle elaborate con Digital Photo Professional. Le immagini mantengono inalterate le caratteristiche di tonalità, nitidezza e riproduzioneaccurata dei colori. All'interno del software è inclusa la nuova funzione di stampa DPRAW, che consente di stampare in alta definizione.