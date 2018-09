Transporeon Group e TIM Consult, insieme per le sfide future

Il gruppo nato da poco, che vede l’unione di Transporeon Group con TIM Consult, ha come obiettivo quello di permettere ai clienti di accedere a nuovi servizi logistici.

La società internazionale di consulenza per la logistica aziendale TIM Consult ha deciso di fondersi con Transporeon Group. TIM Consult è stata fondata in Germania nel 1995 e fornisce consulenza per la logistica aziendale, analisi di mercato e servizi di procurement a livello mondiale, per tutte le modalità di trasporto e per ogni settore industriale.

A seguito della fusione, TIM Consult sarà al 100% parte di Transporeon, ma continuerà a operare indipendentemente, mantenendo i suoi due uffici a Mannheim in Germania e a New York City negli Stati Uniti. Le unità operative di TIM Consult, “Warehousing and Intra-Logistics” e “Waste Management” rimarranno separate e continueranno a operare come entità indipendenti, seguendo le rispettive strategie di sviluppo e lavorando con i propri team specializzati.

Björn Klippel, Managing Partner/CEO e Founder di TIM Consult GmbH

Facendo parte di Transporeon, espandiamo significativamente il nostro raggio di azione, avvalendoci di competenze IT di altissimo livello e patrimonio del gruppo. Mettendo a fattor comune impegno e know-how, siamo in grado di fornire ai nostri clienti una varietà di servizi e strumenti innovativi su scala mondiale.

Il nuovo gruppo sarà in grado di offrire ai clienti una piattaforma cloud a livello mondiale per la logistica intelligente dei trasporti e le migliori soluzioni multimodali per gli appalti del trasporto merci, il tutto affiancato da un’impareggiabile conoscenza in tempo reale delle dinamiche del mercato dei trasporti.

Con l’aggiunta del portfolio di TIM Consult alla piattaforma di Transporeon, i clienti potranno beneficiare di servizi di consulenza e di prodotti di market intelligence di eccellenza, così come di un accesso rapido ad applicazioni innovative basate sui big data. TIM Consult beneficerà del network esteso delle piattaforme di Transporeon, Mercareon e Ticontract, espandendo così il proprio modello aziendale basato sull’analisi dei dati.