Analog Devices e B-Secur insieme per il settore automotive

È stata ufficializzata la nuova partnership tra Analog Devices e B-Secur per sviluppare una soluzione di autenticazione biometrica per il settore dell’automotive.

La combinazione dell’avanzata tecnologia di condizionamento del segnale di Analog Devices con il software e gli algoritmi biometrici per elettrocardiogrammi (ECG) di B-Secur consentirà infatti alle automobili di autenticare e identificare conducenti e passeggeri.

Ben Carter, direttore commerciale di B-Secur

La tecnologia biometrica ECG di B-Secur non solo può verificare l'identità in modo rapido e sicuro, ma trasforma anche i dati in informazioni significative sul benessere del guidatore e del passeggero, per esempio rilevando stress e sonnolenza. Siamo entusiasti della collaborazione con Analog Devices, per rendere il mondo più sicuro grazie alla biometria ECG, ponendo sempre l’accento sull'interazione tra uomo e tecnologia.