Netgear BR500, connessioni remote sicure a portata di PMI

Insight Instant VPN BR500 è il primo router pensato per piccole e medie aziende in grado di garantire e proteggere l’accesso sicuro alla propria rete aziendale. Presentato da Netgear durante l’ultimo IFA 2018 il router Insight Instant VPN (BR500) con Insight Managed Security, permette alle PMI, lavoratori da remoto e filiali accesso istantaneo all’intranet aziendale tramite VPN (Virtual Private Network) da ogni parte del mondo. Il nuovo router è stato progettato per connettere fino a 3 uffici come se fossero collegati localmente, a prescindere dalla reale posizione geografica. Tutti i prodotti NETGEAR Insight Managed sono dispositivi completamente integrati e gestibili via cloud, non richiedono hardware aggiuntivo per la connessione diretta all’Insight cloud e sono gestibili anche da remoto.

Richard Jonker, vice president of product line management per i prodotti SMB di Netgear

Configurare le soluzioni VPN disponibili attualmente può rivelarsi lungo e faticoso, ed è per questo che le imprese che non dispongono di una figura IT dedicata trovano molte difficoltà nell’adottare soluzioni di questo tipo. Il router business di Netgear si serve della soluzione Insight Management, semplice e intuitiva, per l’installazione VPN più facile della categoria.

Il business router Netgear Insight Instant VPN rende anche possibile la connessione tra più uffici: i dipendenti possono condividere materiale IT come file server, NAS o altre risorse di primaria importanza per l’azienda, in maniera semplice e sicura. I dipendenti utilizzano la rete aziendale esattamente come se fossero in ufficio. Il router è stato appositamente progettato per garantire alle aziende una protezione istantanea del proprio network ad un costo accessibile, connettendosi in maniera sicura grazie alla rete VPN e ai firewall, tramite il portale Insight Cloud o all’app per dispositivi mobile. Il business router BR500 presenta un’installazione molto semplice, accesso VPN in un unico passaggio, gestione e monitoraggio remoto o via cloud da qualsiasi luogo.

Grazie a Insight Cloud è possibile controllare tutte le funzioni di sicurezza, gestire da remoto il router e monitorare la connessione VPN in real-time, così come il livello di sicurezza dei dispositivi connessi. Il business router Insight Instant VPN (BR500) è full managed e monitorabile da remoto grazie a NETGEAR Insight.

Insight garantisce l’accesso a:

-Stato dell’hardware del business router VPN, temperatura, velocità delle porte, carico della CPU, utilizzo della memoria.

-Stato della connessione VPN – connessa/disconnessa, numero di utenti connessi, metodi di autenticazione, traffico attuale, destinazioni visitate da guest portal, siti connessi (per VPN site- to-site), volume di dati scambiati e registrazione degli orari di connessione.

-Configurazione delle impostazioni firewall e update, attraversamento NAT, port forwarding e FTP.

Il business router Insight Instant VPN include:

-1 porta WAN e 4 porte LAN gigabit Ethernet.

-Capacità di trasmissione LAN-to-WAN: 924 Mbps.

-Management e monitoraggio da remoto/cloud, tutto tramite un singolo shermo.

-VPN istantaneo e one-step grazie all’app o tramite web portal (site-to-site/remoto).

-Funzioni firewall per proteggere da eventuali intrusioni.