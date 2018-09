TCL, arriva la gamma di tablet family friendly Alcatel

In arrivo anche in Italia tre nuovi tablet Alcatel dotati di sistema operativo Android Oreo (Go Edition), altamente performanti ma pensati per un utilizzo familiare.

Ideali per il lavoro e il tempo libero di tutta la famiglia, gli Alcatel 1T 10, 1T 7 e 3T8, distribuito da TCL, sono tra i primi tablet sul mercato dotati di sistema operativo Android Oreo (Go Edition), piattaforma particolarmente adatta a tutti gli user che cercano la potenza di Android coniugata a un prezzo molto conveniente.

Android Oreo (Go Edition) è stato creato per offrire il doppio dello spazio di archiviazione esterna, lasciando l’utente libero di utilizzare la memoria integrata come preferisce e nel migliore dei modi.

La linea è equipaggiata con una serie di app Google - tra le quali Google Go, Google Maps Go, Gmail Go – che funzionano in modo molto fluido. Gli utenti potranno accedere anche a YouTube Go, per scaricare video e visualizzarli offline quando i dati non sono disponibili, e Google Play Store dove sarà possibile scaricare app create su misura per dispositivi Go edition, tra cui Facebook Lite e Skype Lite.

I tre tablet da vicino

Disponibile nei colori Premium Black e Bluish Black, Alcatel 1T 10, con display 10”, è il tablet più leggero - solo 415 gr - nella sua categoria e possiede le funzioni di Family Care per navigare in totale sicurezza.

Tra queste vanno ricordati l’Eye Care, sistema di protezione degli occhi che filtra la luce blu con l’obiettivo di alleviare l’affaticamento visivo, e il Safe Kids che applica restrizioni su contenuti e app non adatti ai più piccoli e la possibilità di impostare il tempo di utilizzo con un’interfaccia semplice e senza annunci pubblicitari.

Il tablet integra una batteria di lunga durata (4000 mAh) e una certa stabilità d’uso per offrire un’esperienza semplice e sicura a tutta la famiglia. Per chi desidera tuttavia la massima produttività sono disponibili la tastiera Bluetooth e la cover texturizzata per rendere la digitazione più facile e veloce, proteggendo il tablet da graffi, cadute e polvere (non incluse in confezione, vendute separatamente).

È disponibile anche nella versione da 7” per utenti che cercano un device tascabile ultra compatto ma in grado di garantire ottime prestazioni. Grazie alla batteria da 2580 mAh offre fino a 7 ore di funzionamento.

Con un peso di appena 279 gr e uno spessore di 8.2 mm, Alcatel 3T 8 è stato progettato per offrire un uso ottimale anche in mobilità.

La connessione LTE 4G e la batteria di lunga durata da 4080 mAh consentono agli utenti di essere sempre connessi e regalano una navigazione fluida e veloce.

Anche questo modello - nei colori Metallic Black e Suede Blue in finitura opaca - possiede le funzioni di Family Care che garantiscono sicurezza nella navigazione e nell’utilizzo del tablet per tutta la famiglia.