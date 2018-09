Colt estende in tutto il mondo le proposte SD WAN e On Demand

Per favorire l'agilità e supportare ulteriormente lo sviluppo delle aziende a livello globale, Colt Technology presenta due aggiornamenti strategici in ambito SDN.

L’azienda ha infatti lanciato in Asia Pacifico e in Nord America l'espansione delle soluzioni SD WAN e a Singapore la sua offerta On Demand.

Entrambe le soluzioni sfruttano le funzionalità avanzate del Colt IQ Network, che connette oltre 850 data center e oltre 27.000 edifici on-net in tutto il mondo.

L’azienda risponde così alla richiesta delle aziende che cercano maggiore agilità, prestazioni più elevate e intendono ottimizzare i costi di rete, anche la domanda di soluzioni gestite SD WAN ha subito un'accelerazione.

Basti pensare che Gartner prevede che la spesa delle imprese per i prodotti SD WAN crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 30,2% entro il 2022, fino a sfiorare 1,8 miliardi di dollari solo nel mercato USA.

Con queste due proposte, i clienti Colt possono usufruire di funzionalità quali la gestione del traffico basata su applicazioni, modifiche del servizio in tempo reale tramite un portale clienti interattivo, il routing del traffico di rete virtuale e i servizi firewall abilitati tramite la virtualizzazione delle funzioni di rete (ovvero NFV). Le soluzioni vengono fornite tramite CPE universali, ora disponibili anche in modalità auto-installante per una delivery più rapida.

Colt offre una serie di opzioni di accesso alla rete, tra cui servizi su rete proprietaria in fibra ottica, internet di terze parti e l'accesso radio 3G/4G per i siti remoti, con la possibilità per i clienti di assegnare la priorità al traffico utilizzando tecniche di routing avanzate.

Per favorire ulteriormente la digital transformation, Colt sta inoltre implementando e ampliando la sua offerta On Demand a Singapore. L’On Demand di Colt consente alle aziende di assumere il pieno controllo delle proprie reti, consentendo loro di scalare la larghezza di banda in tempo quasi reale, bypassando i processi di erogazione dei servizi legacy e i tempi di consegna.

L'offerta On Demand di Colt, lanciata in Europa nel 2017 e in Giappone nel 2018, è ora disponibile anche a Singapore: le aziende possono beneficiare della flessibilità e dell'agilità di rete, accessibili tramite un ampio portale self-service.

Grazie all'adozione dell'On Demand di Colt, le aziende sono in grado di assumere il controllo di una rete agile e di creare nuovi modelli di business globali, per sfruttare le opportunità di crescita e sviluppo in un mondo sempre più digitalizzato, che ruota intorno al cloud.Le soluzioni Colt SD WAN e On Demand sono basate sulla rete Colt IQ Network, che garantisce a livello globale continuità, affidabilità ed efficienza in termini di costi, aumento della larghezza di banda e miglioramento dell'esperienza dell'utente finale nel cloud.