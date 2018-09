Crucial BX500 accelera le attività di tutti i giorni

Con il drive di nuova generazione BX500, Crucial offre avvii più rapidi e affidabili, una maggiore durata della batteria e un caricamento dei programmi più veloce. Disponibile in formato da 2,5" e capacità da 120 GB, 240 GB e 480 GB, BX500 rappresenta il modo più facile per ottenere tutta la velocità di un computer nuovo senza sostenere il costo.

Con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 540/500 MB/s, il nuovo disco permette un avvio più rapido del sistema, caricamenti di file più veloci e migliori performance globali del sistema. Il BX500 non ha parti mobili rendendolo un’alternativa silenziosa e affidabile rispetto a un disco rigido.

Inoltre, con il minor utilizzo di energia di un disco rigido, la durata della batteria del notebook risulta maggiore. BX500 è supportato da un customer service in diverse lingue disponibile via telefono, chat, email e forum.

Teresa Kelley, VP & GM, Micron Consumer Products Group

È arrivato il momento per gli utenti di passare dai dischi rigidi alla tecnologia a stato solido. La tecnologia SSD sta diventando sempre più comune e a chi è pronto a passare al disco a stato solido, BX500 offre prestazioni e affidabilità a un prezzo competitivo garantite dal brand Crucial.

Installazione e supporto

La guida all’installazione Crucial SSD propone dei video di semplice comprensione per un’installazione passo-passo, mentre il software Acronis True Image HD aiuta a migrare i dati senza problemi.

Lo strumento software Crucial Storage Executive permette di controllare l’utilizzo dello spazio di archiviazione (GB), scaricare gli ultimi firmware e migliorare le prestazioni del disco.

Tra i vantaggi del nuovo BX500:

-protezione dalla perdita di dati con l’algoritmo Multistep Data Integrity;

-protezione dal surriscaldamento grazie agli strumenti di monitoraggio termico;

-scrittura più veloce con la tecnologia Dynamic Write Acceleration.