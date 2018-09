5G, continua la partnership tra Ericsson e Juniper Networks

Juniper Networks conferma e amplia la quasi ventennale partnership con Ericsson. Al centro l’offerta di una nuova soluzione 5G ancora più completa e articolata.

Le due aziende, infatti, offrono già oggi ai service provider una rete di trasporto 5G completa che permette di gestire da un unico punto i requisiti della distribuzione di servizi mobili di nuova generazione.

In virtù di questa partnership, Juniper potrà utilizzare la forza commerciale di Ericsson nel mercato mobile, mentre Ericsson includerà le soluzioni Juniper per edge, core e sicurezza nel proprio portfolio di soluzioni di trasporto 5G.

Il 5G avrà un effetto dirompente sulla prossima generazione di servizi aziendali e consumer, ma la crescita della connettività, del traffico di rete e delle aspettative dei clienti creerà nuove sfide per quanto riguarda la gestione della rete di trasporto mobile.

Capacità, connettività, latenza, sincronizzazione, affidabilità e sicurezza richiederanno una più stretta integrazione tra radio 5G, core e livelli di trasporto di una rete mobile end to end.

La partnership permetterà di semplificare il passaggio al 5G da parte dei service provider grazie alla creazione di una soluzione integrata che mette in comune le soluzioni di routing Juniper per la nuova generazione di servizi WAN e trasporto IP con i portfolio di prodotti Ericsson Router 6000 e MINI-LINK microwave per l’accesso radio distribuito, centralizzato e virtualizzato.

Manoj Leelanivas, Chief Product Officer, Juniper Networks

Il 5G rappresenterà quasi un quarto del traffico di rete nei prossimi cinque anni. Questa partnership, che unisce tecnologie di rete all’avanguardia di entrambe le aziende, permetterà a Juniper ed Ericsson di capitalizzare su un’immensa opportunità di mercato e aiutare i clienti a semplificare il cammino verso un 5G maturo.

Nishant Batra, Head of Product Area Networks, Ericsson

Combinando il portfolio di soluzioni di trasporto Ericsson col portfolio di soluzioni edge, core e di sicurezza Juniper, creeremo un’offerta di trasporto completa pronta per affrontare le sfide delle reti di nuova generazione. I nostri clienti potranno approfittare di un approccio one stop shop che renderà più semplice la costruzione e la gestione di reti 5G ad alte prestazioni.

La soluzione, inoltre, sfrutta la Unified Cybersecurity Platform di Juniper per proteggere l’intera infrastruttura mobile 5G dalle sempre più diffuse e sofisticate minacce. Questa soluzione completa garantisce una connettività trasparente dal sito di cella radio a quello della core network mobile totalmente unificata nella soluzione di gestione e orchestrazione Ericsson, permettendo di migliorare le performance, la qualità e la semplicità d’uso dell’intera soluzione 5G.

La soluzione di trasporto 5G congiunta sarà progettata e costruita sin dall’inizio con l’obiettivo di supportare le eccezionali performance del 5G in modo economicamente sostenibile.

Ericsson e Juniper si sono unite per offrire una soluzione mobile completa che semplifichi l’evoluzione verso il 5G dei service provider.

La soluzione comprende:

-accesso, fronthaul/ backhaul - Il portfolio di prodotti mobile backhaul Ericsson Router 6000 e Ericsson Fronthaul 6000.

-Microwave radio backhaul - Ericsson’s MINI-LINK è una tecnologia microwave 5G-ready.

-Servizi WAN e trasporto IP - Le Serie MX e PTX di Juniper offrono un alto grado di versatilità nel supporto dell’infrastruttura mobile per il trasporto ottico 10G/100G/400G. MX Series 5G Universal Routing Platform è l’unica soluzione di servizi WAN edge sul mercato che garantisce programmabilità quasi infinita, risparmio e versatilità con performance scalabili in funzione delle richieste di business e tecnologiche della nuova generazione di servizi di delivery mobili.

PTX Series Packet Transport Routers sono costruiti per ottimizzare il trasporto IP/MPLS per backbone, peering e applicazioni metro core convergenti.

I router di trasporto Juniper offrono interfacce integrate DWDM (dense wavelength-division multiplexing) con interoperabilità tra le serie MX e PTX e i Router 6000 Ericsson.

-Security Gateway e Gi firewall - Le Radio base Station Ericsson sono già integrate con SSRX Series Services Gateway Juniper, piattaforma firewall di nuova generazione ad alte prestazioni e altamente scalabile che offre soluzioni Gi Firewall e Secure Gateway per le offerte 4G/5G complete.

-Gestione e controllo unificati - La soluzione di gestione e orchestrazione Ericsson sarà applicata a tutti prodotti Ericsson e Juniper che saranno totalmente integrati con supporto FCAPS completo.