Keri Gilder, il nuovo Chief Commercial Officer di Colt

Colt Technology Services annuncia la nomina di Keri Gilder a Chief Commercial Officer; il nuovo COO entra a far parte dell'Executive Leadership Team.

All’interno del gruppo, guidato da Carl Grivner, Chief Executive Officer (CEO) di Colt, Keri Gilder ricoprirà un ruolo fondamentale nel guidare la strategia commerciale dell’azienda, supportando i team in ambito sales e nel marketing.

Keri entra in Colt dopo l’esperienza in Ciena Communications, dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel settore vendite, più recentemente come VP & General Manager - EMEA. Con un background come ingegnere e network architect, Keri in passato ha sempre incoraggiato la diversity in azienda, motivando e sostenendo le donne a tutti i livelli, per attirare, promuovere e trattenere i talenti.