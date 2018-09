Endian, security e industria 4.0 al convegno UCISAP

Endian partecipa al Congresso Nazionale degli Stampisti; Marco Bonaventura, Sales & Business Development Director, parlerà di security e industria 4.0.

L’evento, organizzato da UCISAP, si terrà il 21 settembre 2018 presso il Chervò Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio di Pozzolengo (BS).

I temi del Congresso Stampi & Co. - che quest’anno ha come titolo “Competere in mercati che cambiano. Analisi e strategie per affrontare i nuovi scenari” - saranno focalizzati sull’analisi di quanto sta accadendo e quali scenari economico politici si stanno delineando.

Le aziende italiane devono continuare la trasformazione digitale iniziata già negli ultimi anni, integrando sempre più le nuove tecnologie in modo da automatizzare gli impianti e controllare i processi in tempo reale e fare efficienza su tutte le aree aziendali. In tutto questo però la cybersecurity deve essere tenuta in seria considerazione dal mondo industriale che spesso considera l’adozione di un antivirus sufficiente per proteggere il proprio business.

Marco Bonaventura, Sales & Business Development Director di Endian, col suo intervento intende fare chiarezza sui rischi a cui il mondo industry 4.0 va incontro se non adeguatamente tutelato da soluzioni di cyber security appropriate.

In ambito industriale, la gestione delle reti presenta problemi e necessità comuni: da una parte vi è l’esigenza di connettività per consentire la gestione rapida, completa e semplificata di tutti i devices e i macchinari connessi alle reti, anche se disposti in più sedi, nazioni o continenti; dall’altra vi è l’esigenza di sicurezza, per evitare che la connessione non abbia come effetto collaterale il pericolo di attacchi o violazioni delle reti.

In Endian si è cercato di far convergere l’esperienza maturata nel mondo della cybersecurity con le esigenze dell’industria produttiva. Ne è nata Endian Connect, la suite completa per l’industrial IoT che offre gestione centralizzata delle macchine, maintenance predittiva e analisi dei big data. La piattaforma Endian Connect permette il collegamento protetto ai macchinari, la trasmissione dei flussi di dati raccolti dal campo nei vari fieldbus, e la distribuzione granulare dei diritti di accesso agli operatori in ottemperanza alle leggi sulla privacy e a tutela del segreto industriale. Il tutto da una console centralizzata, dotata di dashboard intuitive e mappe di geolocalizzazione.

Agenda del 21 settembre

9,00 Registrazione

9,30 Benvenuto e apertura lavori - Alessandro Scalici, Presidente UCISAP

9,45 I nuovi scenari sociopolitici - Prof. Giulio Sapelli, Professore di Storia economica presso l’Università degli Studi di Milano

10,30 Andamenti del mercato degli stampi - Giovanni Corti, direttore UCISAP

10,45 Coffe break

11,15 Schermaglie commerciali o guerra commerciale? Come possono uscirne le imprese italiane - Fabio Sdogati professore di Economia internazionale del Politecnico di Milano

12,15 L’aumento della competitività grazie alla digitalizzazione - Andrea Fritzsch, Managin Director Gf Machining Solutions

13,00 Pranzo

14,30 Elmann, una visione per competere - Almerino Canuto, Titolare Elmann

15,00 Tecnologie innovative per competere - Claudio Rossi, Product Specialist Advanced Manufacturing Italia Gf Machining Solutions

15.45 "Industria 4.0? Non può esistere senza cyber security" - Marco Bonaventura, Sales & Business Development Director di Endian

16,15 Tavola rotonda - moderata dal Prof Preti, Professore di Organizzazione aziendale presso l’Università della Valle d’Aosta e Professore di Organizzazione delle Piccole e Medie Imprese presso l’Università L. Bocconi