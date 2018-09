Compagnia Generale Trattori accelera il business con Syneto

Compagnia Generale Trattori (CGT), dealer Caterpillar in Italia, sceglie Syneto per irrobustire la propria infrastruttura server e backup di uno dei propri uffici.

La richiesta di CGT a Syneto è stata anche quella di garantire che tutte le macchine virtuali funzionassero al massimo delle prestazioni - incluso il loro software di database ad alta intensità di risorse - brevissimi tempi di inattività data la grande quantità di dati (circa 170 macchine virtuali + file), e che la gestione dei dati avvenisse con backup sicuro direttamente nella sede centrale dell’azienda.

CGT ha quindi scelto per la propria filiale la soluzione composta da tre unità HYPERSeries Syneto. Due unità di replica incrociata dei dati (prima e seconda copia), mentre la terza unità contiene i backup locali (terza copia). Non solo, ma per garantire la protezione completa dei dati, i backup vengono anche replicati fuori sede (quarta copia), in uno degli uffici principali dell’azienda. Questo assicura un recupero di tutte le informazioni anche in caso di disastro naturale, attingendo alla banca dati remota situata nella sede romana della compagnia.

Alessandro Cagnola, CIO di Compagnia Generale Trattori

Syneto ci ha offerto la soluzione di Disaster Recovery di cui avevamo bisogno. Siamo anche riusciti ad aumentare le prestazioni delle applicazioni grazie a questa infrastruttura che è molto facile da gestire.

Questa infrastruttura, anche se a prima vista complessa, è stata piuttosto facile da implementare grazie alla natura “plug and play” dei prodotti Syneto. I vantaggi operativi per CGT sono stati evidenti e immediati. Prima di tutto i tempi di ripristino si sono ridotti ad appena 15 minuti, in secondo luogo, la manutenzione ha ora un costo minimo perché tutti i processi, inclusi i backup, vengono eseguiti in modo del tutto automatico. Non da ultimo, i modelli HYPERSeries installati sono stati in grado di aumentare le prestazioni per tutte le applicazioni richieste dalla filiale.