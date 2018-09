Techly ICRLIM10, armadi di sicurezza per PC industriali

Techly Professional propone il nuovo modello di armadio di sicurezza per PC ICRLIM10; compatto e robusto, protegge i device da accessi indesiderati.

Progettati in virtù delle soluzioni più innovative e dei sistemi tecnologici di ultima generazione, si adattano perfettamente sia in ambito formativo che in ambienti industriali, consentendo così di proteggere i delicati dispositivi alloggiati all’interno da accessi indesiderati ma anche da polvere, sporco o altri rischi presenti in queste situazioni.

Lo chassis misura 670x620x304 mm, è pensato per l’installazione a muro e dispone di un vano superiore con anta removibile dotata di finestra in vetro temperato.

La parte frontale è dotata di una staffa, larga 375 mm e profonda 70 mm, con attacchi VESA 50/75 e 100, per consentire l’installazione del monitor LCD.

L’interno è predisposto per l’alloggiamento di una multipresa da 10’’.

Nella parte inferiore, un vano da 125mm di altezza con porta cieca, anche questo dotato di chiusura a chiave, contiene un pratico ripiano scorrevole (260mm di profondità e 540mm di larghezza) indicato per riporre una tastiera standard, ed un ripiano rotabile a scomparsa, ideale per l’utilizzo del mouse.

I pannelli laterali fissi sono dotati di feritoie per agevolare il continuo ricircolo d’aria senza diminuire il grado di sicurezza; inoltre, Techly Professional ha previsto la predisposizione per il montaggio di una ventola sul tetto in modo da evitare possibili surriscaldamenti.

I profili laterali sono pre-tranciati (65x40 mm) per favorire così il passaggio dei cavi. I distanziali per il fissaggio rapido a parete si trovano nel retro dei contenitori.

Questi nuovi armadi di sicurezza, presentati da Techly Professional, sono forniti già assemblati e pronti all’uso e vengono proposti in due varianti: il modello ICRLIM10 di colore grigio (RAL7035) e il modello ICRLIM10W di color bianco (RAL9016).