Innovazione e sicurezza per le aziende: ecco le novità ESET

Le soluzioni sono sempre più personalizzate con ESET Dynamic Threat Defense, Security Management Center, ESET Threat Intelligence e Endpoint Protection. Come riportato recentemente da Forrester, gli utenti desiderano una "suite di sicurezza endpoint che consolidi le funzionalità e minimizzi la complessità quando possibile". Per questo ESET ha presentato recentemente la nuova generazione di soluzioni per la sicurezza aziendale, progettate per fornire al settore enterprise gli strumenti più adeguati per la prevenzione e la gestione dei rischi informatici su scala globale.

La nuova linea comprende ESET Dynamic Threat Defense, una soluzione che fornisce un'analisi quasi istantanea delle minacce zero-day e dei ransomware prima che raggiungano la rete. ESET Dynamic Threat Defense fornisce un ulteriore livello di protezione per prodotti come ESET Mail Security e per le soluzioni di sicurezza per Endpoint grazie all'utilizzo di una tecnologia sandbox basata sul Cloud per rilevare le ultime minacce e quelle ancora sconosciute. Questa sandbox è composta da molteplici sensori che si aggiungono all’analisi statistica del codice, al controllo approfondito dei campioni con il Machine Learning, alla verifica della memoria e alla rilevazione basata sul comportamento.

ESET introduce inoltre ESET Security Management Center, una versione aggiornata della nota console online ESET Remote Administrator. Questa console offre non solo visibilità completa della rete e la gestione completa della sicurezza tramite un unico pannello di controllo, ma anche una reportistica completamente personalizzabile e rimedi per le minacce con un solo clic, aggiungendo elementi che riducono la complessità dell'intera suite. Grazie all’unico pannello di controllo è possibile gestire tutte le soluzioni di sicurezza ESET distribuite nella rete e controllare i livelli di prevenzione, rilevamento e risposta degli endpoint su tutte le piattaforme – inclusi desktop, server, macchine virtuali agentless e persino dispositivi mobile.

La nuova offerta enterprise di ESET si compone anche del servizio Threat Intelligence, che garantisce una conoscenza globale sugli attacchi mirati, sulle minacce avanzate persistenti (APT), sugli zero-day e sulle attività botnet, aiutando a verificare il sovraccarico di informazioni e fornendo i dati più rilevanti per specifiche organizzazioni.

Completano l’offerta enterprise le soluzioni di protezione endpoint di ESET, che utilizzano un approccio multilivello che impiega molteplici tecnologie in equilibrio dinamico per bilanciare costantemente le prestazioni, il rilevamento e i falsi positivi. ESET Endpoint Protection offre alle aziende una maggiore visibilità degli alert inviati a ESET LiveGrid, una piattaforma composta da 110 milioni di sensori in tutto il mondo e verificata dai centri di ricerca e sviluppo ESET. Questo permette agli utenti aziendali di ottenere il massimo livello di sicurezza nella visualizzazione di dati e report all'interno delle loro console.

I nuovi prodotti e servizi aziendali di ESET sono progettati per essere implementati senza problemi in parallelo con l'offerta aziendale ESET già esistente.