Networking, Netgear svela Switch Insight Managed Smart Cloud

Più potenza, capacità, sicurezza, caratterizzano i nuovi arrivati nel sistema Switch Insight Managed Smart Cloud: due nuovi switch Gigabit Ethernet a 52 porte

Sono stati presentati a Berlino da Netgear durante IFA 2018 i due nuovi Switch Insight Managed Smart Cloud a 52 porte che offrono una capacità ancora maggiore per aziende in rapida crescita.

Richard Jonker, Vice President of product line management for SMB products di Netgear

Questi nuovi switch Smart Cloud consentiranno a piccole e medie imprese di sfruttare meglio il cloud, l’Internet of Things (IoT) e gli altri dispositivi IP per facilitare la propria crescita", Grandi scuole ed aziende possono utilizzare queste soluzioni onsite, via cloud o mobile per gestire tutti gli switch Insight, gli access point Insight e i dispositivi ReadyNAS. I modelli GC752X e GC752XP offrono porte di uplink in fibra ottica ad 1 Gigabit e a 10Gigabit e, al contempo, un funzionamento silenzioso per un facile posizionamento dei dispositivi in ogni luogo. I nostri switch Insight Managed Smart Cloud non richiedono software complessi, hardware aggiuntivi o un personale IT specializzato per essere installati e gestiti.

Questi due nuovi switch Smart Cloud a 52 Porte si aggiungono alla line-up di sei switch Insight Managed Smart Cloud, da 10 porte a 28 porte, i primi switch di rete completamente integrati e gestiti da cloud per PMI, che hanno fatto il loro debutto sul mercato nell'autunno del 2017. Tutti gli switch Insight Managed Smart Cloud di NETGEAR hanno una garanzia hardware di 5 anni.

Gestiti dall'app NETGEAR Insight o dal portale Insight Cloud, questi nuovi switch offrono una configurazione facile in ogni luogo grazie al controllo remoto, oltre che gestione e sicurezza di livello avanzato. Gli Switch NETGEAR Insight Managed Smart Cloud GC752X e GC752XP sono i primi switch Gigabit Ethernet a 52 porte con 2 porte SFP e 2 SFP + 10G con gestione Insight. Inoltre il modello GC752XP presenta 48 porte PoE + con un budget di 505W.

Tutti i prodotti NETGEAR Insight Managed sono dispositivi completamente integrati e gestibili via cloud e non richiedono hardware aggiuntivo, come cloud key, server locali, appliance VPN o proxy. Inoltre non è richiesta alcuna configurazione complessa per connettersi direttamente al cloud.

Tutti gli switch Insight Managed Smart Cloud supportano funzionalità L2 + (anche detto L3 Lite) per ogni esigenza, da una rete semplice a una molto complessa, e sono progettate per soddisfare le necessità attuali e future di una rete completamente convergente. L’interfaccia di Insight dà modo di visualizzare le capacità di gestione a livello di porta granulare.

Alcune delle caratteristiche chiave includono:

-VLAN (incluso Auto-VoIP & Auto-Video) e supporto LLDP

-Port trunking / Link aggregation e snooping IGMP

-QoS e priority queuing, port-based rate limiting, STP/RSTP e loop prevention

-ACLs, storm control e port mirroring

-Controlli avanzati Pre-port PoE, programmazione e timer (PoE models)

-Gestione IPv6 e supporto per adeguare la rete alle esigenze future del network

-Routing statico IPv4 e IPv6 per ottimizzare il traffico della rete in uscita

Insight 5.0

Con la nuova soluzione di gestione Insight 5.0, le aziende possono sperimentare in maniera facile la registrazione dei dispositivi, il set up intuitivo, la gestione remota e il monitoraggio completo della loro rete.

Le nuove funzioni includono:

-Firmware Scheduler: Attualmente su Insight 4.0 si possono già ricevere notifiche pop- up ma, con il nuovo Firmware Scheduler in Insight 5.0, è possibile creare un programma di aggiornamento automatico.

-Sicurezza migliorata con l’Autenticazione a 2 Fattori: Insight 5.0 offre maggiore sicurezza con l'aggiunta dell'autenticazione a 2 fattori.

-Supporto In-App migliorato per fornire un facile accesso alla knowledge base NETGEAR e guardare i video tutorial direttamente attraverso l'app Insight, per una risoluzione immediata dei problemi e risparmio di tempo.

-Insight offre un’interfaccia unificata, con facile accesso alle informazioni sul prodotto e al supporto.