Ryzen 3 2300X e Ryzen 5 2500X, AMD amplia la gamma

AMD amplia la gamma di CPU Ryzen e rende disponibili i modelli Ryzen 3 2300X e Ryzen 5 2500X, quest’ultimo alimenta la configurazione Acer Nitro N50-100.

Questa selezione di processori è disponibile per i partner OEM e gli integratori ed è pensata per realizzare configurazioni veloci e affidabili dal budget appetibile, specialmente per i gamer e gli ambienti home e Soho.

Rispetto alle varianti Ryzen già presenti sul mercato da tempo, i due processori si posizionano nel segmento medio del listino. Ryzen 5 2500X e Ryzen 3 2300X vantano quattro nuclei operativi e la capacità di gestire otto thread simultaneamente.

Partendo da una frequenza base di 3,6 GHz e 3,5 GHz rispettivamente, entrambe le unità possono spingersi sino a 4 GHz in modalità Turbo. La cache con algoritmi di smart prefetch è di 10 MByte, mentre il TDP è di 65 W.

Tra le peculiarità la disponibilità della tecnologia Precision Boost 2 e XFR 2, recentemente introdotti nella linea di processori desktop Ryzen di seconda generazione. Non solo, una ulteriore peculiarità riguarda il design a singolo CCX (o Core Complex, che aggrega un cluster di CPU core con la cache L3 e una interconnessione crossbar) basato sul processo costruttivo a 12 nm e architettura core Zen+.

Questo particolare rende i due microprocessori più veloci del 8-10% nel caso di carichi di lavoro single e multi-thread (rispetto alla passata generazione).

Il controller integrato per memorie DDR4 supporta moduli con frequenza nominale sino a 2.933 MHz. Questo unitamente alla disponibilità di core sbloccati e pronti per l’overclock, consente di realizzare PC con Socket AM4 veloci e pronti per carichi impegnativi.