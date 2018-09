Cloud Web hosting OVH: veloce, flessibile e vantaggioso

Utilizzabile in applicazioni mobili, Cloud Web mixa con abilità i vantaggi dell'hosting con la flessibilità VPS e può essere applicato da figure non specializzate. OVH presenta Cloud Web, una soluzione di hosting plug and play che consente il lancio rapido e sicuro di

applicazioni web altamente scalabili, dalle piattaforme di e-commerce alle applicazioni mobili, il tutto gestito da un professionista esperto. La soluzione è completamente gestita da OVH e, pertanto, non è necessario un servizio di infrastruttura IT indipendente o la disponibilità di specialisti dedicati, risultando ideale per i clienti che desiderano concentrarsi sulla gestione della propria attività. Cloud Web offre anche risparmi sui costi e funzionalità migliorate agli sviluppatori e alle start-up che non dispongono di competenze IT specialistiche.

Cloud Web user-friendly per i digital creator

Una delle caratteristiche chiave di Cloud Web è che i professionisti possono facilmente personalizzare il proprio ambiente, un aspetto di grande importanza per le agenzie digital e i creatori di dispositivi mobili. Gli utenti possono utilizzare le opzioni di linguaggio di programmazione e ambiente di runtime (PHP, node.JS) e il sistema di gestione dei database (MySQL, MongoDB).

Gli utenti vengono costantemente aggiornati sullo status della loro infrastruttura, comprese le statistiche dettagliate del sito web attraverso lo Spazio Cliente. Inoltre, possono monitorare il traffico del sito in modo indipendente. Per maggiore praticità, per i creatori di siti web sono stati realizzati moduli pronti come WordPress, PrestaShop, Drupal o Joomla!, che consentono configurazione e scalabilità gratuite, con un solo click.

Cloud Web combina la libertà di configurazione derivata da un server isolato con la velocità SSD. Le risorse utente - server web, server FTP e database - si trovano nell'ambiente server VPS dedicato, riducendo in tal modo il rischio di latenza. L'hosting gestito da OVH include l’implementazione di patch, aggiornamenti di sistema, oltre a sicurezza garantita. Utilizzando soluzioni di protezione proprietarie, come l’anti-DDoS, OVH offre un monitoraggio continuo e garantisce la migliore esperienza di hosting, anche nel caso di un attacco DDoS.

Sono inoltre disponibili altre interessanti soluzioni di hosting OVH, tra cui il dominio annuale gratuito e la registrazione dell'account e-mail, il backup automatico dei dati e il certificato SSL.