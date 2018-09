Nuance Communications: arriva la terza release Power PDF

Tra le novità di Power PDF 3: protezione delle informazioni, gestione efficiente dei workflow documentali, miglioramento di prestazioni e produttività aziendali. Ultima versione del noto software Power PDF, Power PDF 3 presentato da Nuance Communications consente alle aziende non solo di creare, modificare, firmare e condividere documenti PDF, ma integra tutte le numerose funzionalità delle versioni precedenti, offrendo benefici aggiuntivi in diverse aree tra cui esperienza utente, precisione di conversione, compatibilità documentale, supporto a eSignature con l'integrazione del workflow, collaborazione e revisione di testi. Nuance Power PDF è stata recentemente nominata “Soluzione di creazione di PDF eccezionale” per il 2017 dagli analisti di Keypoint Intelligence, in occasione dei premi annuali Buyers Lab Software Pick.

Tracey Mustacchio, Senior Vice President of Product & Marketing, Nuance Document Imaging

Nuance sta introducendo sul mercato la sua soluzione di creazione e revisione basata su PDF ad oggi più solida, avanzata e funzionale. La nuova versione è focalizzata su un approccio individuale, che consente ai singoli utenti di aumentare la produttività e, al contempo, di ridurre le lavorazioni successive con funzionalità di conversione dei documenti più efficienti. Permette, inoltre, di integrare eSignature nei workflow per svolgere al meglio le proprie attività di business. Power PDF 3 offre maggiori vantaggi alle aziende ed è stato progettato appositamente per soddisfare le esigenze di utenti di file PDF principianti e avanzati.

Power PDF consente alle aziende di ridurre notevolmente i costi di gestione delle licenze PDF e migliora le prestazioni aziendali grazie a:

-Maggiore precisione di conversione: sfruttando le ultime innovazioni della tecnologia di conversione dei documenti di Nuance, gli utenti possono beneficiare di documenti PDF estremamente precisi e semplicemente ricercabili e di documenti Microsoft Office dal layout impeccabile.



-Compatibilità dei documenti: Power PDF 3 supporta lo standard ISO PDF 2.0, garantendo la compatibilità dei documenti Power PDF con la vasta gamma di lettori e processori PDF esistenti, requisito fondamentale per svolgere al meglio le proprie attività aziendali.

-Maggiore produttività: Power PDF 3 offre funzionalità di collaborazione in tempo reale sui documenti, consentendo a più utenti della stessa rete di modificare i documenti PDF senza dover perdere tempo a inviare continue email ed eliminando la presenza di conflitti di unione dei documenti.

-Integrazione del workflow documentale sicuro di DocuSign: gli utenti informatici oggi richiedono workflow sicuri ed efficienti, con la possibilità di firmare e certificare facilmente i file PDF. Power PDF 3 integra DocuSign® eSignature, consentendo di firmare e di inviare documenti nell’ambito di un workflow sicuro che può essere svolto direttamente dall’interfaccia PDF, in tutta semplicità ed efficienza.

-Esperienza utente ottimizzata: Power PDF 3 è ancora più semplice da utilizzare grazie alla nuova visualizzazione dei documenti in schede che permette di aprire più documenti all’interno di un’unica finestra e visualizzarli come schede; è dotato inoltre di nuove barre multifunzione ricche di funzionalità sempre disponibili e di nuove interfacce a colori per semplificare la personalizzazione dell’esperienza utente.

-Revisione semplificata: Power PDF 3 offre nuovi metodi per riconoscere in modo intelligente i blocchi di testo, che si adattano perfettamente durante la modifica, l'assemblaggio e l'organizzazione dei documenti, oltre alla possibilità di unire documenti aperti in un unico file PDF con il semplice clic di un pulsante. L’interfaccia utente semplificata riduce la necessità di formazione e consente anche agli utenti più inesperti di familiarizzare con l’applicazione in tempi rapidissimi.