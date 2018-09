TeamViewer Tensor, connettività remota aziendale sicura

Arriva TeamViewer Tensor che propone nuove funzionalità in grado di adattarsi all’ambiente aziendale e consentire più innovazione in ambito IoT e strumenti di AR. Disponibilità immediata da parte di TeamViewer della nuova piattaforma SaaS aziendale per l’accesso remoto sicuro, l’assistenza, il controllo e la collaboration TeamViewer Tensor. TeamViewer Tensor si adatta agli ambienti normativi e ai requisiti specifici delle grandi aziende per connettere i dipendenti a livello globale. La piattaforma introduce una serie di nuove funzionalità di tipo enterprise, tra cui registri di reporting completi, gestione avanzata dell’autenticazione e funzionalità di distribuzione di massa.

Oliver Steil, CEO di TeamViewer

TeamViewer Tensor sfrutta la nostra leadership nella connettività remota per qualsiasi organizzazione lavorativa in tutto il mondo. TeamViewer offre la più ampia gamma di funzionalità per il maggior numero di piattaforme e il maggior numero di installazioni e sessioni di accesso remoto simultanee. TeamViewer Tensor si basa su questa forza per affrontare i tipici punti deboli delle aziende e aiutarle a implementare la connettività, aumentare la produttività e crescere sotto l’aspetto dell’innovazione in ambito IoT e AR.

Soluzione basata su cloud, TeamViewer Tensor sfrutta la crescente domanda aziendale di soluzioni SaaS che offrano la massima sicurezza e una maggiore flessibilità rispetto alle installazioni dei server on-premise. La sicurezza della connettività è diventata un fattore cruciale per il successo delle attività aziendali a livello mondiale. piattaforma sfrutta la rete di accesso globale di TeamViewer, composta da oltre 1000 router, ed è in grado di offrire prestazioni rapide e implementazioni su larga scala pronte per essere operative in pochi minuti senza costi hardware. Le funzionalità pronte all’uso e la compatibilità multipiattaforma agnostica dei dispositivi offrono all’utente e all’amministratore un’esperienza premium che consente di connettersi in modo sicuro a qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento.

Principali caratteristiche di Teamviewer Tensor

-Sicurezza: Teamviewer Tensor collabora con Gestori di Identità Digitale (identity provider) utilizzando SAML 2.0 per gestire, centralizzare, proteggere e controllare meglio gli accessi agli account (per esempio ADFS, Azure Okta e OneLogin). Offre Single-Sign-On (SSO) per un’autenticazione utente più efficiente e sfrutta le policy aziendali della gestione centralizzata degli utenti definiti con l’identity provider. Qualsiasi modifica dell’utente (per esempio, la disattivazione) viene aggiornata senza ulteriori passaggi.

-Verificabilità: Il logging completo viene utilizzato per supportare gli audit trail e la documentazione opzionale dei processi di conformità interni ed esterni. TeamViewer Tensor consente alle aziende l’opt in e out in qualsiasi momento per raccogliere tutte le azioni rilevanti durante le sessioni di controllo remoto e per le attività svolte all’interno della console di gestione con report visibili solo agli utenti autorizzati.

-Scalabilità: TeamViewer Tensor può essere facilmente scalato a un gran numero di dispositivi (Windows e Mac) utilizzando le soluzioni di implementazione software standard. Gli utenti finali non vengono disturbati, grazie a un input minimo richiesto dagli amministratori per attivare il servizio in pochi minuti.

-Gestione: Come piattaforma agnostica per i dispositivi, TeamViewer Tensor collega PC a PC, mobile a PC, PC a mobile e persino mobile a mobile in esecuzione su Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Universal Windows Platform e BlackBerry.

-Integrazione: TeamViewer Tensor può essere facilmente integrato con le più diffuse piattaforme comunemente utilizzate all’interno delle grandi aziende: Microsoft Intune, Dynamics 365 e Active Directory, MobileIron, Amazon WorkSpace, Zendesk, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, Salesforce, Ninja e altri.