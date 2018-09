Praim Berry, il thin client veloce dal costo contenuto

Praim Berry è il thin client ultracompatto basato su hardware Raspberry Pi 3 B+ capace di velocizzare le attività quotidiane e ridurre i costi di gestione.

La piattaforma ARM include il coprocessore grafico ed è in grado di sfruttare al meglio l’accelerazione grafica nelle connessioni con protocollo H.264.

Berry è ottimizzato per offrire un’esperienza Full HD con video rendering client-side. Grazie all’integrazione completa del Citrix Receiver, garantisce la totale compatibilità con sistemi Citrix, con le Citrix Virtual App and Desktop (precedentemente XenApp e XenDesktop), per un risultato di una postazione di lavoro dalle performance multimediali high-end ed un risparmio sull’investimento endpoint del 60%.

Michele Gasparoli, Channel Marketing Manager di Praim

Il software di gestione centralizzato Praim ThinMan ne consente il pieno controllo, poiché è un tool semplice e completo. È uno strumento che permette, sia in azienda sia negli uffici delle filiali, manutenzione ed aggiornamento degli endpoint con semplici e pochi click. Praim Berry, peraltro, è totalmente compatibile con ThinMan Smart Identity, che è la nostra soluzione di autenticazione che offre un accesso rapido e sicuro con smart card di prossimità NFC. Possiamo affermare che il roaming del desktop è facilitato come mai prima d’ora!

La configurazione del nuovo hardware di Praim è comoda e rapida anche grazie ad Agile4Pi, il software integrato nativamente da Berry che velocizza e semplifica l’accesso agli ambienti Citrix, per mezzo di un’interfaccia intelligente e controllata (Agile Mode), user friendly. Infine, altro vantaggio per il digital workspace garantito da questa integrazione nativa riguarda le risorse virtuali e cloud che, oltre ad essere presentate in un ordinato elenco, possono esser lanciate con un click.

Il nuovo Thin Client Praim Berry è già disponibile per l’acquisto attraverso il canale di rivendita Praim, a partire da 139 euro, inclusivo di 2 anni di garanzia.