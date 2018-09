Matteo Uva è il nuovo Sales Manager di Nutanix Italia

Per ricoprire il ruolo di Sales Manager per il business Commercial, Nutanix Italia ha puntato su Matteo Uva, già in azienda dal 2016 con diversi incarichi.

Matteo Uva, Sales Manager per il business Commercial, Nutanix Italia

Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico. Nutanix negli ultimi anni si è distinta per una crescita costante, solida e sostenibile, sarà quindi mio obiettivo primario ampliare ulteriormente la presenza dell’azienda in particolare nel mercato commercial, definendo strategie e iniziative specifiche per evolvere l’infrastruttura e quindi il business dei nostri clienti grazie a una visione multi-cloud.

Si tratta di un’importante riconferma per Uva, già Channel Manager dell’azienda e ruolo che continuerà a ricoprire ad interim fino a quando verrà designato il suo successore. La sua profonda conoscenza del settore, il forte orientamento al cliente e una costante attenzione al risultato, non potranno che rafforzare la presenza di Nutanix sul mercato.

Uva avrà la responsabilità di tutto il Territory Sales Team di Nutanix Italia e il ruolo di coordinamento del Canale, SDR e ISR al fine di ottimizzare le attività sul mercato Commercial coadiuvato dai distributori e Partner presenti sul territorio.

Uva fa il suo ingresso in Nutanix a marzo 2016 con la responsabilità dello sviluppo dell’ecosistema di partner e dell’implementazione di strategie partner-centriche nell’ottica di supportare la crescita dell’azienda in Italia. Da oltre 20 anni nel settore IT, Uva inizia il suo percorso professionale in Thera Group, allora principale rivenditore di prodotti e servizi IT, e successivamente entra a far parte di Novell come Channel Account Manager. Nel 1997 entra in Sun Microsystems dove rimane per sette anni ricoprendo diverse posizioni nel settore vendite e nel 2004 passa in VMware come Channel Director, esperienza durata oltre dieci anni e che gli ha permesso di sviluppare una vasta conoscenza e esperienza nel canale indiretto.