Siamo tutti #SognatoriDigitali, parola di Microsoft Store

Arriva #SognatoriDigitali: promossa da Microsoft Store l’iniziativa vuole sottolineare l’importanza della tecnologia nel miglioramento della vita di ognuno di noi. Infatti ora sarà possibile anche in Italia candidare su Instagram e su Twitter i propri sogni digitali sul sito ufficiale della campagna. #SognatoriDigitali è l’edizione Italiana dell’iniziativa internazionale di Microsoft #EmpowerPossibility, lanciata con successo negli Stati Uniti, in Canada e in Australia e replicata in Spagna con il nome #AceleradoraDeIdeas.

L’iniziativa #SognatoriDigitali, presentata e promossa da Microsoft Store permette di realizzare idee innovative in grado di migliorare il mondo e la qualità della vita delle persone attraverso la tecnologia. Dal 10 settembre all’8 ottobre gli “aspiranti sognatori” potranno candidare i propri desideri sul sito, su Instagram o su Twitter usando gli hashtag ufficiali dell’iniziativa: #SognatoriDigitali e #MicrosoftStore.

Le idee creative potranno essere presentate a nome proprio, per entità o soggetti terzi, o a nome di una comunità e dovranno essere caratterizzate da un forte impatto sociale, una motivazione ispirazionale e dalla capacità di incoraggiare le persone a perseguire e realizzare i propri sogni.

Una volta conclusa la fase di candidatura delle idee, esperti selezionati da Microsoft valuteranno i progetti e sceglieranno i desideri più stimolanti, generosi e a favore della collettività. Le idee creative dovranno inoltre essere in linea con la mission di Microsoft, da sempre impegnata nell’aiutare le persone e le organizzazioni a realizzare il proprio potenziale grazie alla tecnologia.

I #SognatoriDigitali selezionati vedranno il proprio progetto realizzato grazie al sostegno del Microsoft Store, il luogo migliore dove trovare gli strumenti giusti per realizzare i propri sogni.