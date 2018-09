I servizi di stampa gestita di Brother crescono del 200%

Il mercato dei Servizi e Soluzioni Business per il Printing ha fatto registrare un notevole successo per Brother, che ha come obiettivo quello di crescere ancora. La crescita significativa di Brother è stata evidenziata nell’ultimo Report sui Servizi di Stampa Gestita (MPS – Managed Print Services) 2018 stilato dalla società di ricerche di mercato specializzata nell'analisi della convergenza delle tecnologie di stampa e digitali Quocirca prendendo in esame i risultati europei degli ultimi 4 anni terminanti a marzo 2017. Nell’indagine il numero dei dispositivi Brother MPS è cresciuto ad un tasso annuo del 200%.

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia

Il fatto che Brother sia cresciuta del 200% è certamente un grande traguardo, ma il nostro obiettivo è quello di rendere ancora più semplice per i rivenditori Partner la nostra offerta di Servizi di Stampa Gestita, sia che si tratti di mercati SOHO, SMB, imprese o utenti finali. Abbiamo condotto analisi accurate, investito nello sviluppo e raccolto i feedback del settore per valorizzare i punti di forza relativi ai nostri servizi.

Questo ci consentirà di offrire il migliore supporto ai rivenditori rendendo i servizi di MPS ancora più semplici, flessibili e redditizi.

I servizi MPS di Brother vengono proposti esclusivamente attraverso i Partner di canale e si basano su quattro elementi fondamentali: flessibilità, semplicità, velocità e disponibilità di esperti.

Quocirca evidenzia alcuni elementi chiave:

- Brother fornisce personale esperto e competente, incluso il supporto tecnico pre-sales;

- Brother effettua attività di project management;

- Brother mette a disposizione un team dedicato per consentire ai partner e ai loro clienti di ottenere il massimo dai servizi di stampa gestita.

In tale ottica è nato MPS Pagine+ Partners, il rinnovato servizio MPS che facilita l’intero processo a favore della semplificazione, valore indiscutibile per i nostri rivenditori Partner: una piattaforma Cloud dedicata, il modello “pay-as-you-go” per cui l’utente paga solo i consumi reali, e la consegna diretta ed automatica direttamente alla sede dell’utente finale, sono tre elementi chiave che valorizzano la soluzione MPS di Brother.

Constatato il successo della multinazionale giapponese sul mercato retail, sanitario e bancario, il Report di Quocirca afferma che Brother “ha creato un’offerta interessante per i suoi rivenditori partner e per i loro clienti". Con questi presupposti gli analisti Quocirca si aspettano un ulteriore sviluppo delle quote di mercato del colosso giapponese.

I Servizi di Stampa Gestita restano un’opportunità ancora non pienamente sfruttata dagli operatori di canale di estendere la loro influenza sul segmento SMB (small and medium business), oltre al mercato delle Grandi Aziende, dove i servizi MPS possono fare la differenza e portare ad una sostanziale riduzione dei costi, a vantaggio di produttività ed efficienza delle PMI, esigenze fortemente sentite dalle PMI italiane.