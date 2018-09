Per una maggior sicurezza arriva ThinkShield di Lenovo

I dati personali e quelli aziendali sono sempre più oggetto di furti e violazioni di sistema. Un problema che spinge le aziende a contare su dispositivi sicuri. Infatti solo nello scorso anno sono stati registrati 2,6 miliardi di violazioni di dati personali e aziendali. Un dato impressionante che mostra come le aziende necessitino più che mai di dispositivi sicuri che ne proteggano i dati sensibili e le tengano al riparo dalle minacce online e dalle violazioni d'identità. Lenovo è all'avanguardia nella sicurezza IT, con risultati importanti. Secondo CVEDetails.com, nella prima metà del 2018 Lenovo ha registrato fino al 99% in meno di vulnerabilità ed esposizioni al rischio comuni rispetto ai principali concorrenti. Da oggi, poi, consumatori e aziende potranno beneficiare di Lenovo ThinkShield, un approccio rivoluzionario per proteggere i dispositivi durante il loro intero ciclo di vita.

-ThinkShield protegge i dati degli utenti

La tecnologia Absolute persistence offre agli IT Manager una connessione a due vie affidabile con tutti i loro dispositivi consentendo loro di proteggere gli endpoint, di valutare i rischi, di applicare da remoto le misure di sicurezza ai dispositivi dei dipendenti e di rispondere alle violazioni della sicurezza. Giunti alla fine del loro ciclo di vita, Lenovo protegge i dati potenzialmente sensibili che risiedono nei dispositivi, ripulendo i drive e riciclando in modo sicuro le parti fisiche

-ThinkShield protegge i dispositivi

Con uno sviluppo del BIOS e del firmware sicuri, funzionalità quali gli schermi di sicurezza ThinkPad Privacy Guard e i primi otturatori (“shutter”) incorporati per le webcam dei laptop disponibili sul mercato, Lenovo integra ancora più protezione nei suoi prodotti. La sicurezza non si ferma al design: Lenovo ha un controllo esclusivo sulla propria supply chain globale, che ha rigidi standard e pratiche di sicurezza per le sue strutture produttive. La partnership strategica di Lenovo con Intel. le ha consentito di allinearsi con la Transparent Supply Chain di Intel, e consente ai clienti di individuare l’origine di ciascun componente del nuovo sistema. Lenovo supervisiona la sicurezza dei fornitori che creano componenti “intelligenti”, assicurandosi che siano conformi alle rigorose linee guida e alle best practice del programma Trusted Supplier. Per un ulteriore livello di trasparenza, i tecnici di Lenovo possono effettuare un audit di controllo sui fornitori in qualsiasi momento.

-ThinkShield protegge le identità e le credenziali degli utenti

In qualità di fondatore del consorzio FIDO, Lenovo è la prima a offrire i certificati di autenticazione FIDO - e la tecnologia di identificazione delle impronte digitali su chip - per dare alle aziende metodi più sicuri di protezione dell’identità dei dipendenti. L’integrazione con Intel Authenticate, fino a 7 fattori di autenticazione, offre la massima sicurezza e flessibilità. La protezione Smart USB basata su BIOS consente all’IT in azienda di configurare le porte USB per rispondere solo a tastiere e dispositivi indicati, mantenendo così i PC dei dipendenti più al sicuro.

-ThinkShield protegge gli utenti online

Lenovo WiFi Security, in collaborazione con Coronet, rileva le minacce e avvisa gli utenti quando stanno per connettersi a reti wireless non sicure. La tecnologia BUFFERZONE isola le minacce online prima che infettino l’intero sistema. Lenovo Endpoint Management, sviluppato da MobileIron, fornisce un modo semplice e sicuro per unificare la sicurezza del cloud e degli endpoint su più dispositivi. Lenovo offre “Keep Your Drive”, un servizio aggiuntivo opzionale che garantisce che le informazioni sensibili rimangano sempre in mano al cliente